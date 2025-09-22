دوارە تەپوتوز سووکیگ ئاسمان هەریم پووشێد
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
دەسەی کشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان دوارە تەپوتوز ئاسمان هەرێم پوشێد.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان " ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد هەبوین لەکە ئەور جیا و زیایبوین کەمیگ خێرایی وا و هاتێ تەپوتوز سوکیگ بوود، و پلەی گەرمی (2- 4 ) پلەى سیلیزى داوەزێد".
دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە، و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویکە".
هەولێر : 31 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی
دهۆک : 29 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 26 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 29 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 32 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 31 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 30 پلەی سیلیزی
سۆران : 30 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 19 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 34 پلەی سیلیزی.