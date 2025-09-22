دوارە تەپوتوز سووکیگ ئاسمان هەریم پووشێد

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

دەسەی کشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان دوارە تەپوتوز ئاسمان هەرێم پوشێد.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان " ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد هەبوین لەکە ئەور جیا و زیایبوین کەمیگ خێرایی وا و هاتێ تەپوتوز سوکیگ بوود، و پلەی گەرمی (2- 4 ) پلەى سیلیزى داوەزێد".

دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە، و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویکە".

هەولێر : 31 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی

دهۆک : 29 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 26 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 29 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 32 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 31 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 30 پلەی سیلیزی

سۆران : 30 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 19 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 34 پلەی سیلیزی.