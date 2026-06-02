دهۆک.. 357 روبداو و 204 ئاگر و 19 خنکیان لە سەرەتای 2026ەو

وەڕێوەبەرایەتی وەرگری شارستانی لە دهۆک لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرای توومارکردن 357 رویداو جویراجویر لە پارێزگاگە سەرەتای ئی ساڵەو کرد، لەناویانیش 204 ئاگر کە بۊنە هووکار زەرەدەیل ماددی کە مەزەنە کریەێد وە نزیکەی دوو ملیار و 500 ملیۆن دینار عراقی.

وەرپرس راگەیانن وەڕێوەبەرایەتیەگە، عەقید بێوار عەبدولعەزیز، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەڕێوەبەرایەتیەگە 19 خنکیان لە گشت پارێزگای دهۆک توومار کردگە، وەگەرد پەنج گیانلەدەسداین ترەک کە لەناویانیش یەک خوەیکوشتن وە خنکیان لە یەکیگ لە بەنداوەیل و چوار گیانلەدەسداین لە دەرەنجام ئاگر بۊیە.

دیاری کرد کە تیمەیل وەرگری شارستانی تۊنستن لە خود ماوە 41 هاووڵاتی لە رویداوەیل خنکیان و رووداوەیل هاتوچوو و رمیانەیل رزگار بکەن ئەرا خەسەخانە بوەنەیان.

وتیش: وەڕێوەبەرایەتیەگە 3035 وەشکین مەیدانی ئەنجام داگە لەبان باڵەخانە و شوینە جویراجۊرەیل لە شار دهۆک و دەورگردی ئەرا دڵنیابۊن لە بۊیین سیستەمەیل ئاگرکپەوکردن و سیستەمە خوەیکارەیل تایبەت وە کۆنترۆڵکردن لەبان هیزگردن ئاگر و رادەی پابەندبۊن وە رێکارەیل بیوەیی.

لەباوەت وەرز درەو ئیسە، عەبدولعەزیز دیاری کرد کە فرەیی وارانەیل ئی ساڵە بەشداری کردگە لە گەشەکردن گیا و بەرهەمە کشتوکاڵییەیل وە شیوە گەورەیگ، کە یەیش هیلێد وەڕێوەبەرایەتیەگە پلانیگ وەرینە دانەێد ئەرا مقیەتیکردن خەلەیل گەنم و بووسانەیل لە ئاگر لەڕی بڵاوکردن 30 تیم ئاگرکپەوکردن لە ناوچە کشتوکاڵییەیل ئەرا کەمەوکردن وەخت وەدەمهاتن و کۆنترۆڵکردن زویوەزوی لەبان هەر ئاگریگ چەوەڕیکریاگ.

لەباوەت وەرز مەلەوانی، دووپات کرد کە وەڕێوەبەرایەتیەگە تیمەیلیگ لە غەواسەیل لە ناو بەنداو و چەم و شوینە ئاوییەیل بڵاو کردگە ئەرا نواگیریکردن رویداوەیل خنکیان، و دیاری کرد وارانەیل فرە سروشت فرەیگ لە رووبەرە ئاوییەیل ئاڵشت کردگە و ئاست ئاو لەناویان بەرزەو کردگە لە وەرانوەر ساڵ گوزەشتە.