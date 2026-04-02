‏دهۆک.. پویچەوکردن ٤ بۆمب کاڵیاگ کە وە هووکار لافاو دەرکەفتن

‏شەفەق نیوز - دهۆک – وەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروبار مین لە پارێزگای دهۆک، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان چوار بۆمب کاڵیاگ لە ناحیەی دەرکار سەر وەو پارێزگایە پویچەو کریان، یەیش دویای ئەوەگ بوی کە وە هووکار لافاو و رمیان خاک لە ڕوی زەوی دەرکەفتن".

‏رێگر بێسفکی، وەرپرس راگەیاندن وەڕێوەبەرایەتییەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "خەوەریگ لە لایەن وەڕێوەبەرایەتی ناحیەی دەرکار و هێزەیل ئاسایش لە ناوچەگە ڕەسییە دەسمان، دەربارەی هەبوین چەن چشتیگ گوماناوی لە ئاوای ستەپڵان سەر وەو ناحیەیە".

‏وتیش: "ئی بۆمبەیلە لە ژیر زەوی کاڵیاووین، باوجی واران فرە و لافاو بوینە هووکار شوردن خاک و دەرکەفتنیان لە بان ڕوی زەوی".

‏دیاری کرد "تیمەیل وەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری مین چگنە شوون ڕویداوەگە و توەنستن هەر چوار بۆمبەگە پویچەو بکەن و پاشماوەیلیان بوەنە شوونیگ ئەمین، تا وە تەواوی لەناو بوەریەن".

‏وەڕێوەبەرایەتییەگە هووشداری دا وە هاوڵاتییەیل کە "نزیک هیچ تشتیگ نامۆ یا گوماناوی نەکەفن"، و داوا کرد "هەر وەختیگ چشتیگ دین، زوی خەوەر بیەن وە دەزگا ئەمنییەیل یا تیمەیل کاروبار مین، لە پێناو پاراستن گیان و سەلامەتی خوەیان".

