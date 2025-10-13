دهۆک.. کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام تەقیان تانکەریگ نەفت
شەفەق نيوز- دهۆك
عەقید بێوار عەبدولعەزیز وەرپرس راگەیانن فەرمانگەی کپەوکردن ئاگر لە پارێزگای دهۆک، ئمڕوو دووشەممە، تەقیان تاتکەریگ نەفت خاو لەناو ناوچەی پیشەسازی کواشی سەروە قەزای سمیل خوەرئاوای پارێزگاگە راگەیان.
عەبدولعەزیز ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تەقیانەگە بویە مدوو کوشیان دوو کراکارە و زەخمداری دووان ترەک ئەرا خەسەخانە بریان، دیاری کرد کە یەکیگیان تویش سزیان سەختیگ هاتیە کە رەسیەسە نزیکەی 80 لە سەد لە لەشی.
وتیش: لێکۆڵینەوەی سەرتایی نشان دەێد کە رویداوەگە مەوقەی چووڵکردن تانکەرەگە بویە لە ئەنجام بەرزەوبوین ناکاوی لە پلەی گەرمی کە وەکوتپڕ تەقیەسەو.