دهۆک.. کوشیان گەنجیگ وە گولەیگ کە وە هەلە لە چەک یەکیگ لە هاورێیەیلی دەرچگە
شەفەق نیوز ـ دهۆک
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ وە هەڵە وە دەس یەکیگ لە هاوڕێیەیلی لە ئاوای "سێجی" کە زیاتریان مەسیحین سەر وە قەزای سمێل خوەرئاوای پارێزگای دهۆک.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، گەنجە قوربانیەگە 28 ساڵیە، و دانشتگ ئاوایەگەس و وەرد چوار لە هاوڕیەیلی بویە هنای یەکیگیان چەکەگەی کە لە جویر کلاشینکۆفە پاکەوکەێد گولەیگ لەلی تەقێد و راستەوخوەی کەپوڵ قوربانیەگە زەخمدار کەێد.
وتیش، گەنجەگە دەسوەجی ئەرا خەستەخانە بریاس باوجی وەرجە رەساننی گیان لەدەسدا و تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری دهۆک کلکریا.
دیاریکرد، چوار هاوڕێگەی خوەیان رادەس دەزگایەیل ئەمنی کردنە، لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە و هووکارەگەی وازکریاس.