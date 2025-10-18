‏دهۆک.. کوشیان گەنجیگ وە گولەیگ کە وە هەلە لە چەک یەکیگ لە هاورێیەیلی دەرچگە

‏شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ وە هەڵە وە دەس یەکیگ لە هاوڕێیەیلی لە ئاوای "سێجی" کە زیاتریان مەسیحین سەر وە قەزای سمێل خوەرئاوای پارێزگای دهۆک.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، گەنجە قوربانیەگە 28 ساڵیە، و دانشتگ ئاوایەگەس و وەرد چوار لە هاوڕیەیلی بویە هنای یەکیگیان چەکەگەی کە لە جویر کلاشینکۆفە پاکەوکەێد گولەیگ لەلی تەقێد و راستەوخوەی کەپوڵ قوربانیەگە زەخمدار کەێد.

‏وتیش، گەنجەگە دەسوەجی ئەرا خەستەخانە بریاس باوجی وەرجە رەساننی گیان لەدەسدا و تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری دهۆک کلکریا.

‏دیاریکرد، چوار هاوڕێگەی خوەیان رادەس دەزگایەیل ئەمنی کردنە، لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە و هووکارەگەی وازکریاس.

