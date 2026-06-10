دهۆک.. کوشیان کەسیگ لە رۊداو پلیان ماشینیگ دزیاگ دۊای وەشوینکەفتن لەلایەن هیزە ئەمنییەیلەو

شەفەق نیوز - دهۆک

سەرچەوەیگ حکومی لە دهۆک، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ لە رۊداو پلیان ماشینیگ لەبان ئەو ری قەزای عەقڕە و ناحیەی قەسروک، لە نزیک وێستگەی سزەمەنی "چارچل" لەبان چوارڕیان ئاوای رۆڤیا.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، رۊداوەگە لە مەوقەیگ رۊدا کە ئەو کەسە ماشینیگ سەر وە یەکیگ لە پێشانگایەیل ماشین لە عەقڕە وەبی رەزامەنی خاوەنەگەی بردیە، کە وەپیەو لەناو سەنتەر قەزاگە گەردیە، وەرجە ئەوەگ خاوەن پێشانگاگە لەڕی کامێرایل چاوەدیاريیەو وەپی بزانێد و لایەنە ئەمنییەیل خەوەردار بکەێد.

وتیش کە هیزەیل پولیس تەقەلا دانە رانندەگە بووسنن دۊای وەشوینکەفتنی، باوجی ئەو پابەند فەرمانەیل نەویە و وەردەوام بوی لە رانین لەبان ری سەرەکی وەرەو لای ناحیەی قەسروک، و کۆنترۆڵ ماشینەگە لەدەسداگە کە بۊە مدوو پلیانی وە شیوەی تونیگ.

دیاری کرد کە رۊداوەگە بۊە هووکار کوشیان رانندەگە دەسوەجی، لە وەختیگ ماشینەگە رۊوەڕۊی زەرەد ماددی گەورایگ بۊەو، و لێکۆڵینەوە واز کریاگە ئەرا ئاشکراکردن لێکەفتەیل رۊداوەگە.