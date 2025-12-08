دهۆک.. واران ئیسە لە ریژەی پارەکە رەد کرد و مەزەنەی وەردەوامیی کریەێد

شەفق نيوز- دهۆك

فەرمانگەی کەشناسی لە شار دهۆک لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، بەرزەوبوین ریژەی وارانەیل لە پارێزگاگە وەچەو ساڵ گوزەشتە راگەیان، کە ریژەی وارانوارین لە ناوەند شارەگە رەسیە نزیکەی 98 ملم، لە وەختیگ لە خود ماوەگە لە ساڵ گوزەشتە لە 24 ملم زیاتر نەوی.

وار شەوکەت وەڕیەوبەر فەرمانگەی کەشناسی لە دهۆک وت: لە پیرەکە شەممەو پارێزگاگە واران فراوانیگ وەخوەی دی، کە ناحیەی شێلادزێ بەرزترین ریژە لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە توومار کرد وە 142 ملم، و ناوەند شار دهۆک 28 ملم، و ئیدارەی زاخۆ 19.7 و قەزای ئاکرێ 42 ملم، و لە قەزای بەردەڕەش 31 ملم.

شەوکەت وتیش: ئی بڕەیل وارانە مەزەنە کریەێد تا شەوەکی رووژ چوارشەممەی ئایندە وەردەوام بوودر لە سای کاریگەری پەڵەی واراناوی ئیسە لەبان هەرێم کوردستان کە لەلای دەریای ناوڕاس و دەریای سوورەو تیەێد.

مەزەنە کرد کە پارێزگاگە لە هەفتەی ئایندە سەردی وەخوەی بوینێد، کە لە ئیسە سەردتر بوود، وەگەرد ئەگەر وەفروارین لە ناوچە کویەیلە.

لەلای خوەییش، عەلی تەتەر پارێزگار دهۆک لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کرد کە تیمەیل سەرۆکایەتی شارەوانی - بەش خاسەوکردن و خزمەتکارییەیل و تیمەیل وەرگری شارستانی و ئاو و ئاوەڕۆی پارێزگاگە وەردەوامن لە ئامادەیی و کار ئەرا نواگیریکردن کاریگەریەیل ئەو وارانەیل رفتەر لە سای ئەگەر لافاو و بەرزەوبوین ئاست ئاو، ئەوەیش ئەرا پیشکەشکردن دەسمیەتی خوازیاگ ئەرا هاوڵاتیەیل و دڵنیایی لە بیوەییان لە جویراجویر ناوچەیل پارێزگاگە.