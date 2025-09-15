دهۆک میوانداری هەژدەهەمین ڤیستیوال ئەنویر و ئەسەڵ کەێد وە بەشداری دەیان جفتیار (وینە)

شفق نيوز- دهۆک

ئمڕوو دووشەممە، لە پارێزگای ودهۆک 18 هەمین ڤیستیواڵ ئەنویر و ئەسەل دەسوەپیکد وە بەشداریکردن فراوانیگ کشاوەرزەیل کە بەرهەمە ناوخوەیلی جیاوازیان نمایش کەن کە جویرەیل جیاواز ئەنویر و ئەسەل گرێدەو وەرد میوەیل هشکەوکریاگ بڕیگ بەرهەم کشاوەرزی ترەک.

ڤیستیواڵەگە لە فاملی مۆل دانریاس لەناوەین پیشوازیکردن مەردم پارێزگاگە و گەشتیارەیل ئەوانەگ کە ئەرا نوڕین ئەو بەرهەمە ناوخوەیەیلە جیاوازەیلە کە جفتیارەیل پێشکەش کەن، وەپای پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز.

موسڵح دۆسکی، یاریدەدەر وەڕێوەبەر کشاوەرزی دهۆک، وە ئاژانس شەفەق نیوزی وت، "ئێ دانیشتنە جیاوازە لە دانیشتنەیل وەرین، وەپای ئەوەگ دەرفەت دەێد وە جوتیارەیل لە ری ڤیستیواڵەگە بەرهەمەیلیان ڕاستەوخۆ وە سەردانکەرەیل بفرووشن، لە گامیگ کە ئامانج لێ پاڵپشتیکردنە لە روی ئابووریی و گاڵداین بەرهەم ناوخۆیی".

دیاریکرد، "ڤیستیواڵەگە ماوەی دوو رووژ وەردەوام بوود، یەیش رویبەر فراوانتریگ‌ دەێد وە کشاوەرزەیل ئەرا وە بازاریکردن بەرهەمەیل و سوودمەندبوین لەلی". دیاریکرد "ئمساڵ کارگەیگ قوتینەری ئەنویر لە پارێزگاکە کرێد، یەیش گامیگە کە وە گرنگیی فرەیگ زانرێد، چوینکە کشاوەرزەیل لە گوزەشتە وەدەس نەوین ئێ جویر ئاسانکارەیلە ناڵن".