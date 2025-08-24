دهۆک مردن پەنابەریگ سوری وە تەو خوینوەربوین توومارکەێد

شەفەق نیوز ــ دهۆک

سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە دهۆک، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە توومارکردن حالەتیگ مردن وە تەو خوینوەربوین کەسیگ لە پەنابەرەیل سوری دانشتگ پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد "قوربانیەگە پیایگ کورد سوریە تەمەنی 43 ساڵە و دانشتگ کەمپ دوبزە باشوور دهۆک، کار قەساوی کردیە لەنو کەمپەگە".

وتیش "قوربانیەگە وەرجە نزیکەی هەفتەیگ سەردان یەکیگ لە خەستەخانەیل کردیە لەدویای دەرکەفتن نیشانەیل لەلی، وشکنین تاقیگەیی ئەنجامدایە، نمونەیلی ئەرا بەغدای پایتەخت کلکریاس، لە وشکنینەیل تویشهاتنی وە بیماری تەو خوین وەربوین چەسپنیاس".

سەرچەوەگە دیاریکرد وەپای زانیاری ناوەین دانشتگەیل کەمپ دوبز "بیمارەگە وەرجە چەن رووژیگ خەستەخانە وەجی هیشتیە وەرەو ناوچەی (رۆژئاڤا) باکوور سوریا چگە، لەورا گیان لەدەسداس لەدویای تێکچگن تەندروسی".

وەپای ئامار وەزارەت تەندروسی عراق کە لە مانگ وەرین بڵاویکردیە، لە وڵاتەگە 240 کەس تویشهاتنیان وە تەو خوین وەربوین توومارکریاس لەناویان 31 مردن و پارێزگای زیقار وە 85 تویشهاتن و 4 مردن ها لوتکە.