دهۆک.. مردن پیایگ و مردن 3 ژن وە پلیان ماشین
شەفەق نیوز ـ دهۆک
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن پیایگ لە ئەنجام پلیان ماشینیگ و زەخمداری 3 کەس کە وەگەردی بوینە لە باکوور دهۆک.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "پیایگ تەمەن 60 ساڵان گیان لەدەسدا لەدویای پلیان ماشینیان لە ئاوای لینافا نزیک بەنداو دهۆک لە باکور پارێزگاگە".
وەیش "رویداوەگە ئیوارەی ئمڕوو رویدا لەدویای ئەوەگ رانندەگە کۆنترۆل لەبان ماشینەگەی لە دەس دەێد رویداوەگە هەمیش بویە مدوو زەخمداری 3 ژن کە لەناو ماشینەگە بوین، ئەا خەستەخانە کلکریان".