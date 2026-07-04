‏دهۆک.. مردن پیایگ و مردن 3 ژن وە پلیان ماشین

‏دهۆک.. مردن پیایگ و مردن 3 ژن وە پلیان ماشین
2026-07-04T17:15:25+00:00

شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن پیایگ لە ئەنجام پلیان ماشینیگ و زەخمداری 3 کەس کە وەگەردی بوینە لە باکوور دهۆک.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "پیایگ تەمەن 60 ساڵان گیان لەدەسدا لەدویای پلیان ماشینیان لە ئاوای لینافا نزیک بەنداو دهۆک لە باکور پارێزگاگە".

‏وەیش "رویداوەگە ئیوارەی ئمڕوو رویدا لەدویای ئەوەگ رانندەگە کۆنترۆل لەبان ماشینەگەی لە دەس دەێد رویداوەگە هەمیش بویە مدوو زەخمداری 3 ژن کە لەناو ماشینەگە بوین، ئەا خەستەخانە کلکریان".

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