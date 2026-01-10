دهۆك.. وەفر وە بەرزی 30 سم جموجویل هامشوو وسنێد (ڤیدیۆ و وینە)

شەفەق نيوز- دهۆك

پارێزگای دهۆک لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، شەپوول نوویگ لە واران و وەفروارین وەخوەی دی، وەتایبەت لە ناوچەیل باکوور کە بەرزی وەفر لە چەن ناوچەیگ کویەیی رەسیە 30 سانتیمەتر، کە بویە مدوو سەختی هامشوو و بەسیان بەشیک لە ریوبانەیل.

وەرپرس راگەیانن فەرمانگەی خاسەوکردن ریوبانەیل لە دهۆک کەماڵ محمد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل لاوردن وەفر لە گشت پارێزگاگە لە ساعەتەیل شەوەکیەو دەسکردن وە وازکردن ریەیل سەرەکی کە وە وەفر پووشیانە، و توانستن ری ناوەین ناحیەی کانی ماسی و مەرز سەرزێر لەبان سنوور تورکیا واز بکەن کە بەرزیی رەسیە 30 سانتیمەتر.

محمد وتیش: هەمیش ری ناوەین ناحیەی سەرسەنگ و قەزای ئامێدی واز کردن کە بەرزی وەفر رەسیە نزیکەی 20 سانتیمەتر وەگەرد وازکردن ریەگە ناوەین سوارتوكا و ناحیەی جمانكي و پاکەوکردن ری کویەی گارە ئەرا مەودای سێ کیلۆمەتر.

دیاری کرد کە تیمەیل خاسەوکردن ریوبانەیل وەردەوام کار کەن لەوەر وەردەوامی وەفروارین کە رییگ واز کریەێد و دویای ماوەی کەمیگ لەوەی وەفەرەگە هەمیش بەسیەێد، کە رەنج و تەقەلای زیاتر خوازێد.

کامیرای ئاژانس شەفەق نیوز، وینەی خەسی وەفروارین لە پارێزگای دهۆک گرد، لە وەختیگ شۆفەڵ و ئامێرە سەنگینەیل وەردەوامن لە کارکردن ئەرا لاوردن وەفر لەبان ریوبانەیل و وازکردنیان لەنوای جموجویل هامشوو لای پارچە ڤیدیۆ و وینەیلە لە خوار.