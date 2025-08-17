دهۆک قەیەغەی هاوردەکردن پەتاتە کەێد ئەرا مقیەتیکردن بەرهەم ناوخوەی

شەفەق نیوز ـ دهۆک

وەڕێوەبەرایەتی کشاوەرزی دهۆک، ئمڕوو یەکشەممە، قەیەغەی هاوردەکردن پەتاتە ئەرا پارێزگاگە راگەیان، و دووپاتکرد بڕیارە وە درویژایی ساڵەگە وەردەوام بوود وە ئامانج مقیەتیکردن و پاڵپشتی بەرهەم ناوخوەی کشاوەرزەیل.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هاوردەکردن پەتاتە ئەرا ناو پارێزگاگە قەیەغەکریاس هەمیش ئەرا قەزای ئاکرێ و بەردەڕەش، وە مدوو فرەیی بەرهەم ئمساڵ، دیاریکرد هاوردەکردن پەتاتە وە شیوەی نایاسایی ئاستەنگ لەنوای بازاڕ بەرهەم ناوخوەیی دروسکردیە.

وتیش، بڕیگ لە بازارگانەیل پەتاتە لە ئیرانەو لەری پەرویزخان ئەرا بازاڕ گەرمیان و کەلار تیارن، یەیش زەرد وە بەرهەم ناوخوەی رەسنێد، هیلێد کشاوەرزەیل دوای قەیەغەکردن بکەن.