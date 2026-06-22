دهۆک.. شۆرتیگ کارەبایی ئاگر لە 4 دوکان لە کەمپ مام رەشان دەێد (وینە)

شەفەق نیوز - دهۆک

ئمڕوو دووشەممە، ئاگریگ لە بڕیگ دوکان بازرگانی سەروە ئاوارەیل خەڵک شەنگال لەناو کەمپ مام رەشان کەفتیەسەو، کە کەفێدە ناو سنوورە قەزای شێخان لە خوەرهەڵات پارێزگای دهۆک.

سەرچەوەیگ حکومی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە ئاگرەگە لە چوار دوکان بازرگانی لەناو کەمپەگە هیز گرد، کە بۊە مدوو سزانن بەشەیل گەورایگ لەلیان و رەسانن زەرەدەیل ماددی وە خاوەنەیلیان.

وتیش کە زانیارییە سەرەتاییەیل نشان دەن کە مدوو ئاگرەگە ئەرا شۆرتیگ کارەبایی لەناو یەکیگ لە دوکانەیل گلەو خوەێد، وەرجە ئەوەگ ئاگرەگە بڕەسێد ئەرا دوکانە هاوساقەیل.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە رویداوەگە هیچ زەرەدیگ گیانی لەلی نەکەفتیەسەو، لە وەختیگ تیمەیل وەرگری شارستانی و لایەنە پەیوەندیدارەیل زویوەزوی رەسینە شوین ئاگرەگە، و تۊنستن کۆنترۆڵ ئاگرەگە بکەن و ریگری لە رەسینی ئەرا شوینەیل ترەک لەناو کەمپەگە بکەن.

ئاشکرا کرد کە لایەنە تایبەتمەنەیل لێکۆڵینەوە واز کردنە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە و دەسنشانکردن مدووەیلی وە هویردی، بیجگە لە مەزەنەکردن قەوارەی ئەو زەرەدەیلە کە رەسینە دوکانە زەرەدمەنەیل.