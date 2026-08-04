‏دهۆک.. سزیان 11 ماشین لەسەرەتای ساڵەو تا ئیسە وە مدووی "خەمسەردی" و وەرگیر شارستانی وشیاری دەێد

‏شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏قسەکەر وەناو وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی لە دهۆک، عەقید بێوار عەبدولعەزیز، ئمڕوو سێشەممە، توومارکردن 11 رویداو سزیان ماشین لەسەرەتای ساڵەو تا ئیسەراگەیان، و داوا لە رانندەیل کرد پابەندبوین وە تەمەیل بیوەیی ئەرا کەمکردن ئێ رویداوەیلە.

‏عەبدولعەزیز ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت لە دیارترین مدووەیل هیزگردن ئاگر لە ماشینەیل وەجیهیشتن ماشینەیلە لەژیر تیشک خوەر راستەوخۆ يا هەڵگردن کەلوپەلەیل ئاگرگر لە ناویان جویر بوونخوەشکەرەیل و فەندەک و بارگاویکەرەیل و باترییەیل.

‏دیاریکرد وەڕێوەبەرایەتیەگە تەمێ دەێد لە نەوسانن ماشینەیل ئەرا ماوەیگ درویژ لەژیر خوەر، و هەوەجەس پەنجەرەیل کەمیگ واز بمیێنن ئەرا کەمکردن گەرمی، وەرد دویرخستن سزەمەنی و بوتڵەیل گاز لە سەرچەوەیل گەرمی، و نەهیشتن هویچ کەلوپەلیگ ئاگرگر لەناو ماشینەگە ئەرا دویرکەفتنەوە لە هیزگردن ئاگر.

‏

‏