‏دهۆک.. سزیان 11 ماشین لەسەرەتای ساڵەو تا ئیسە وە مدووی "خەمسەردی" و وەرگیر شارستانی وشیاری دەێد

‏دهۆک.. سزیان 11 ماشین لەسەرەتای ساڵەو تا ئیسە وە مدووی "خەمسەردی" و وەرگیر شارستانی وشیاری دەێد
2026-08-04T18:29:54+00:00

‏شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏قسەکەر وەناو وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی لە دهۆک، عەقید بێوار عەبدولعەزیز، ئمڕوو سێشەممە،  توومارکردن 11 رویداو سزیان ماشین لەسەرەتای ساڵەو تا ئیسەراگەیان،  و داوا لە رانندەیل کرد  پابەندبوین وە تەمەیل بیوەیی ئەرا کەمکردن ئێ رویداوەیلە.

‏عەبدولعەزیز ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت  لە دیارترین مدووەیل هیزگردن ئاگر لە ماشینەیل وەجیهیشتن ماشینەیلە لەژیر تیشک خوەر راستەوخۆ يا هەڵگردن کەلوپەلەیل ئاگرگر لە ناویان جویر بوونخوەشکەرەیل و فەندەک  و بارگاویکەرەیل  و باترییەیل.

‏دیاریکرد  وەڕێوەبەرایەتیەگە تەمێ دەێد لە نەوسانن  ماشینەیل ئەرا ماوەیگ درویژ لەژیر خوەر، و هەوەجەس پەنجەرەیل کەمیگ واز بمیێنن ئەرا کەمکردن گەرمی، وەرد دویرخستن سزەمەنی و بوتڵەیل گاز لە سەرچەوەیل گەرمی، و نەهیشتن هویچ کەلوپەلیگ ئاگرگر لەناو ماشینەگە ئەرا دویرکەفتنەوە لە هیزگردن ئاگر.

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