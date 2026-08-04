دهۆک.. سزیان 11 ماشین لەسەرەتای ساڵەو تا ئیسە وە مدووی "خەمسەردی" و وەرگیر شارستانی وشیاری دەێد
شەفەق نیوز ـ دهۆک
قسەکەر وەناو وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی لە دهۆک، عەقید بێوار عەبدولعەزیز، ئمڕوو سێشەممە، توومارکردن 11 رویداو سزیان ماشین لەسەرەتای ساڵەو تا ئیسەراگەیان، و داوا لە رانندەیل کرد پابەندبوین وە تەمەیل بیوەیی ئەرا کەمکردن ئێ رویداوەیلە.
عەبدولعەزیز ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت لە دیارترین مدووەیل هیزگردن ئاگر لە ماشینەیل وەجیهیشتن ماشینەیلە لەژیر تیشک خوەر راستەوخۆ يا هەڵگردن کەلوپەلەیل ئاگرگر لە ناویان جویر بوونخوەشکەرەیل و فەندەک و بارگاویکەرەیل و باترییەیل.
دیاریکرد وەڕێوەبەرایەتیەگە تەمێ دەێد لە نەوسانن ماشینەیل ئەرا ماوەیگ درویژ لەژیر خوەر، و هەوەجەس پەنجەرەیل کەمیگ واز بمیێنن ئەرا کەمکردن گەرمی، وەرد دویرخستن سزەمەنی و بوتڵەیل گاز لە سەرچەوەیل گەرمی، و نەهیشتن هویچ کەلوپەلیگ ئاگرگر لەناو ماشینەگە ئەرا دویرکەفتنەوە لە هیزگردن ئاگر.