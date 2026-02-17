‏دهۆک.. دەسگیرکردن دوو کەس خەڵک جۆرجیا 142 هەزار دۆلار لە نویسینگەیگ پویل دزینە

‏ شەفەق نیوز- دهۆک

‏قسەکەر فەرمانگەی پۆلیس دهۆک عەقید هێمن سلێمان، ئمڕوو سێشەممە، دەسگیرکردن دوو توومەتبار خاوەن ناسنامەی جۆرجیا راگەیان کە بڕ پویل 142 هەزار دۆلار لە نویسینگەی کویچەی (کەی ئار ئۆ) لە سەنتەر شار دهۆک دزینە.

‏سلێمان وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "توومەتبارەیل وەرجە هەفتەیگ چگنەسە پارێزگاگە، لەو ماوە توەنستنە متمانەی خاوەن نویسینگەی پویل ئاڵشتکردنەگە وەدەسبارن لەڕی ئاڵشتکردن بڕە پویل بویچگ وە چەن قۆناغیگ، وەرجە ئەوەگ کردەوەیگ خەتانن ئەنجام بیەن و شوینەگە وەجی بیلن وەگەرد ئەو بڕە پویلە".

‏ وتیش، "هێزەیل پۆلیس وە هەماهەنگی وەرد دەزگای ئاسایش "توەنستن وەدویاچگن توومەتبارەیل بکەن و دەسگیریبکەن لە یەکیگ خاڵەیل وشکنین مەوقەی چگن ئەرا فرۆکەخانەی هەولێر ناودەوڵەتی" دیاریکرد "دەسگیریاس وەبان گشت بڕە پویلەگە وە تەواوی".

‏دووپاتکرد، توومەتبارەیل ئەرا لایەن پەیوەنیدار بریان و تا رێکارەیل پێویست وە مادەی (446) یاسای سزاداین تەواوبکەن، داوایش لە خاوەن نووسینگەیل و بازرگانەیل کرد کە وریابون و دڵنیابون لە ناسنامەی ئەو کەسەیلە مامەڵە وەردیان کەن، وەتایبەت کەسەیل بیانی، تا دووربوون کەفتنە ناو کوڵەیلیان.