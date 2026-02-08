‏دهۆک.. دویای 70ملم واران وارین لافاو چوودە ناو ماڵەیل قەزای شێخان

‏شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏قائیمقامیەت قەزای شێخان، خوەرهەڵات پارێزگای دهۆک، سەردار شێخ یەحیا بەرزنجی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا واران رفتیگ لە قەزای شێخان واریە، بویەسە مدوو دروسبوین لافاو و نوقومبوین ماڵ و ریەیل، زەرەد مادی گەپیگ رەسانیە کە بڕەگەی توومارنەکریاس وەبی زەرد گیانی، تیمیگ لە شارەوانی و وەرگیری شارستانی و لایەنەیل پەیوەنیدار تایوەت دەسکردنە وە کارەیل رزگارکردن و لاوردن ئاو و پاکەوکردن کویچەیل.

‏بەرزنجی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "بڕ ئەو وارانە کە لە ماوەی چەن ساعەت گوزەشتە واریە 70ملم بوێەسە مدوو نقومبوین ماڵەیل وە ئاو" وتیش "رویداوەگە وە کارەسات سروشتی دانرێد".

‏وتیش "تێبینی وەبان کوەنی سیستەم ئاوەڕۆ هەس و لایەنە پەیوەندیدارەیل کار ئەرا چارەسەرکردنی کەن"، دیاریکرد تیمەیل شارەوانی و ئاسایش و بەرگری شارستانی لە ساعەتەیل شەوەکی شەفەقەو لەو شوینە بوین ئەرا دەسمیەتیدان مەردم رزگارکردن و پاکەوکردن ماڵەیلیان".

‏ لەباوەت قەرەبووکردن بەرزنجی دووپاتکرد، "تیمیگ حکومەت دەسکردیە وە مەزەنەکردن ئەرا زەردەیل و کووکردن زانیاریەیل" ئاشکرایکرد "حکومەت فیدڕاڵی وەرپرسیارەتی قەبووەگەی هەڵگرێد وەرد وەردەوامبوین تەقەلای حکومەت هەرێم و پارێزگای دهۆک و دەزگای خێرخوازی بارزانی ئەرا پاڵپشتی خێزانەیل زەرد وەخوەی دی".

