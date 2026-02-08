دهۆک.. دویای 70ملم واران وارین لافاو چوودە ناو ماڵەیل قەزای شێخان
شەفەق نیوز ـ دهۆک
قائیمقامیەت قەزای شێخان، خوەرهەڵات پارێزگای دهۆک، سەردار شێخ یەحیا بەرزنجی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا واران رفتیگ لە قەزای شێخان واریە، بویەسە مدوو دروسبوین لافاو و نوقومبوین ماڵ و ریەیل، زەرەد مادی گەپیگ رەسانیە کە بڕەگەی توومارنەکریاس وەبی زەرد گیانی، تیمیگ لە شارەوانی و وەرگیری شارستانی و لایەنەیل پەیوەنیدار تایوەت دەسکردنە وە کارەیل رزگارکردن و لاوردن ئاو و پاکەوکردن کویچەیل.
بەرزنجی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "بڕ ئەو وارانە کە لە ماوەی چەن ساعەت گوزەشتە واریە 70ملم بوێەسە مدوو نقومبوین ماڵەیل وە ئاو" وتیش "رویداوەگە وە کارەسات سروشتی دانرێد".
وتیش "تێبینی وەبان کوەنی سیستەم ئاوەڕۆ هەس و لایەنە پەیوەندیدارەیل کار ئەرا چارەسەرکردنی کەن"، دیاریکرد تیمەیل شارەوانی و ئاسایش و بەرگری شارستانی لە ساعەتەیل شەوەکی شەفەقەو لەو شوینە بوین ئەرا دەسمیەتیدان مەردم رزگارکردن و پاکەوکردن ماڵەیلیان".
لەباوەت قەرەبووکردن بەرزنجی دووپاتکرد، "تیمیگ حکومەت دەسکردیە وە مەزەنەکردن ئەرا زەردەیل و کووکردن زانیاریەیل" ئاشکرایکرد "حکومەت فیدڕاڵی وەرپرسیارەتی قەبووەگەی هەڵگرێد وەرد وەردەوامبوین تەقەلای حکومەت هەرێم و پارێزگای دهۆک و دەزگای خێرخوازی بارزانی ئەرا پاڵپشتی خێزانەیل زەرد وەخوەی دی".