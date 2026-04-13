دهۆک.. دووارە وازکردن رییگ سنووری گرنگ دویای واهووزیگ وەفرین (وینە)

شەفەق نیوز- دهۆک

فەرمانگەی خاسەوکردن ریوبان و پیەڵەیل لە دهۆک، ئمڕوو دووشەممە، دووارە وازکردن ئەو ریە راگەیان کە ناحیەی کانی ماسی و دەروازەی سەرزیڕ سنووری وەگەرد تورکیا بەسێدەو، دویای بەسیانی لەوەر واهووزیگ وەفرین.

کەمال محەمەد وەرپرس راگەیانن فەرمانگەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل لاوردن وەفر لە سەعاتەیل زۊ شەوەکییەو دەس کردن وە هەڵگردن ئەو کەڵەکەبوینەیلە کە واهووزە وەفرینەگەی دۊشەو دروسی کرد، کە بویە مدوو بڕیان ریەگە.

وتیش: کوڵوفتی وەفرەگە رەسیە نزیکەی 15 سانتیمەتر لەبان درویژایی ریەگە کە رەسێدە نزیکەی 12 کیلۆمەتر، وە دووپاتکردن لەبان دووارە وازکردنی لەوەرانوەر جویلەی هاتووچو.

پارێزگای دهۆک، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو، پلیان پاسیگ وەخوەی دی کە دویەتە خوەنەوارەیل هەڵگردوێد لە قەزای ئامێدی لە ئەنجام بەدی کەشوهەوا و وارین وەفر، کە بویە مدوو زەخمداربوین 14 خوەنەوار دویەت وە زەخمەیل سووکیگ.