دهۆک.. تەقیان مین وە ماشینیگ وەفر ماڵین بویەسە مدوو زەخمداربوین
شەفەق نیوز ـ دهۆک
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە زەخمداری دوو کەس وە تەقیان مین لەژیر ماشینیگ وەفر ماڵین سەر وە ئیدارەی زاخۆ باکوور پارێزگای دهۆک.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رانددەی یەکیگ لە ماشینەیل "شۆفێل" کە ئەرا ماڵین وەفرەیل کەڵەکەبوی کارکردیە لەبان ری ناوەین شار زاخۆ و ناحیەی کانی ماسی، وە دیاریکریاگی ناحیەی باتیفا، هنای مین بان ریەگە تەقێد، بویەمدوو زەخمداری رانندەگە، وەرد مەدەنیگ کە وە مدوو گەشتیاری لەورا بویە.
وتیش، تەقینەوەگە بویەسە مدوو زەرەد رەسانن گەپیگ وە ماشینەگە، دیاریکرد، تیمەیل فریاکەفتن رەینەس شوین روساوەگە، و زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانەی فریاکەفتن زاخۆ کلکردنە ئەرا چارەسەرکردن.
ئاشکراکرد، بارودۆخیان جیگیرە، لایەنەی پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردنە.