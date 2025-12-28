‏دهۆک.. تەقیان مین وە ماشینیگ وەفر ماڵین بویەسە مدوو زەخمداربوین

شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە زەخمداری دوو کەس وە تەقیان مین لەژیر ماشینیگ وەفر ماڵین سەر وە ئیدارەی زاخۆ باکوور پارێزگای دهۆک.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رانددەی یەکیگ لە ماشینەیل "شۆفێل" کە ئەرا ماڵین وەفرەیل کەڵەکەبوی کارکردیە لەبان ری ناوەین شار زاخۆ و ناحیەی کانی ماسی، وە دیاریکریاگی ناحیەی باتیفا، هنای مین بان ریەگە تەقێد، بویەمدوو زەخمداری رانندەگە، وەرد مەدەنیگ کە وە مدوو گەشتیاری لەورا بویە.

‏وتیش، تەقینەوەگە بویەسە مدوو زەرەد رەسانن گەپیگ وە ماشینەگە، دیاریکرد، تیمەیل فریاکەفتن رەینەس شوین روساوەگە، و زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانەی فریاکەفتن زاخۆ کلکردنە ئەرا چارەسەرکردن.

‏ئاشکراکرد، بارودۆخیان جیگیرە، لایەنەی پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردنە.

