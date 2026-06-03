دهۆک تویشبۊنیگ چەسپیاگ وە تەو خۊنبەربۊن توومار کەێد

شەفەق نیوز - دهۆک

وەڕێوەبەرایەتی تەندروسی دهۆک، ئمڕوو سێشەممە، تۆمارکردن یەکەم تویشبۊن چەسپیاگ وە تەو خۊنبەربۊن لە پارێزگاگە لە ماوەی ئی ساڵە راگەیان، ئەرا پیاویگ کە تەمەنی رەسێدە 47 ساڵە لە خەڵک ناحیەی سنوونێ سەروە قەزای شەنگال.

بەختیار ئەحمەد وەڕێوەبەر مقیەتیکاری تەندروسی لە فەرمانگەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: بیمارەگە نیشانەیل نەخوەشییەگە لە 26 ئایار گوزەشتە وەپیەو دەرکەفتگە، و سەردان خەسەخانەی سنوونێ کردگە وەرجە ئەوەگ وەرەو پارێزگای دهۆک بچوود، کە خریاسە ناو خەسەخانەی ئازادی دۊای گومانکردن وە تویشبۊنی وە تەو خۊنبەربۊن.

ئەحمەد وتیش: تیمەیل پزیشکی دەسوەجی دۊای رەسینی دەسکردن وە وەرگردن نموونە لەلی و کلکردنی ئەرا تاقیگە ناوەندییەیل لە بەغداد وەپای ریکارە پەسەنکریاگەیل، و دەرەنجام وەشکینەگە کە دۊکە دەرکەفت تویشبۊنی وە تەو خۊنبەربۊن چەسپان.

دیاری کرد کە بیمارەگە ئیسە چارەسەر لەناو خەسەخانەی ئازادی وەرگرێد، و رەوش تەندروسیی جیگیرە و لەلایەن پزیشکەیلەو خریاسە ژیر چەودیاریکردن وەردەوام، و دیاری کرد کە بیماریەگە وە یەکیگ لە بیماریە رخدارەیل دانریەێد، و شایەت رەوش تویشبۊەگە وە شیوەیگ لەناکاو گەنەو بوود، کە یەیش هەوەجە وە چەودیاریکردنی وە شیوەیگ هەمیشەیی کەێد.

ئەحمەد دووپات کرد کە یە یەکەم تویشهاتن چەسپیاگە کە لە پارێزگای دهۆک لە ماوەی ئی ساڵە توومار کریەێد، لە وەختیگ عراق نزیکەی 48 تویشبۊن وە تەو خۊنبەربۊن تا کۆتایی مانگ ئایار توومار کردگە.

هەمیش وت: وەڕێوەبەرایەتی تەندروسی دهۆک وەڕێوەبەرایەتی پزیشکی ڤێترنەری ئاگادار کردگە ئەرا جیوەجیکردن ریکارە مقیەتیکاریەیل، و هەماهەنگی وەگەرد فەرمانگەی تەندروسی نەینەوا کریاگە ئەرا وەدویاچگن ئەندامەیل خیزان تویشبۊەگە و تیکەڵاوبۊەیل وەگەردی لە ناحیەی سنوونێ، و تا ئیسە هیچ تویشبۊن یا نیشانەیگ لەناوەین ئەندامەیل خیزان بیمارەگە یا ئەو کەسەیلە کە تبکەڵای بۊنە توومار نەکریاس.

ئەحمەد ئاماژە وتیش: پارێزگاگە لە ماوەی ساڵ گوزەشتە یەک بیمار گومانلیکریاگ توومار کردگە، باوجی دەرەنجامەیل وەشکین تاقیگەیی چەسپانن کە تویش بیماریەگە نەۊیە، و دووپات کرد لە گرنگی ریکارە مقیەتیکاریەیل ئەرا کەمەوکردن بڵاوبۊن تەو خۊنبەربۊن لەڕی قڕکردن گەنە کە بیماریەگە تیارێد، و پابەندبۊن وە رینماییە تەندروسییەیل پەیوەندیدار وە سەربڕین و رەفتارکردن وەگەرد گووشت.

داوا لە هاووڵاتییەیل کرد گووشت لە سەرچەوەیل متمانەپیکریاگ و کوشتارگە فەرمییەیل بسینن، و دۊرکەفتن لە سەربڕین هەڕەمەکی لەوەرانوەر ماڵەیل، لەوەر ئەو رخباریەیل تەندروسییە کە دروسي کەێد و شایەت ئەگەر تویشهاوردن زیاترەو بکەێد.