‏دهۆک.. پەیاکردن تەرم گەنجیگ لەناو ماشین

2025-11-10T12:31:57+00:00

‏شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردالە پەیاکردن گەنجیگ لەناو ماشین لە باکوور پارێزگای دهۆک.

‏سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "هێزە ئەمنیەیل تەرم گەنجیگلەناو ماشین وسیایگ لە دەوروگەرد ئاوای بابلو لە باکوور شار دهۆک پەیاکردن لەنزیک دە کیلومەتر".

‏وتیش، "گەنجەگە تەمەی 25 ساڵانە وە کوشیاگی پەیاکریاس لەناو ماشین شوین گولە وەپیەو بوی" وتیش "لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دەرینەخستیە رویداوەگە خوەکوشتنە یا تاوانکاری".

‏ئاشکرایکرد "تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس لە دهۆک، دەسڵاتدارەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردنە".

