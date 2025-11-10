دهۆک.. پەیاکردن تەرم گەنجیگ لەناو ماشین
شەفەق نیوز ـ دهۆک
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردالە پەیاکردن گەنجیگ لەناو ماشین لە باکوور پارێزگای دهۆک.
سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "هێزە ئەمنیەیل تەرم گەنجیگلەناو ماشین وسیایگ لە دەوروگەرد ئاوای بابلو لە باکوور شار دهۆک پەیاکردن لەنزیک دە کیلومەتر".
وتیش، "گەنجەگە تەمەی 25 ساڵانە وە کوشیاگی پەیاکریاس لەناو ماشین شوین گولە وەپیەو بوی" وتیش "لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دەرینەخستیە رویداوەگە خوەکوشتنە یا تاوانکاری".
ئاشکرایکرد "تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس لە دهۆک، دەسڵاتدارەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردنە".