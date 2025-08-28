دهۆک.. پەیاکردن تەرم پیای ئاوارەیگ لە چەم خاپور

شەفەق نیوز - دهۆک

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم پیایگ تەمەن 30 ساڵانە چەم خاپوور ناوچەی چەم سەیری سەر وە ئیدارەی زاخۆ لە باکوور پارێزگای دهۆک.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، قوربانیەگە ئاوارەی قەزای شەنگالە وەرجە چەن رووژیگ ماشینیگ پەیاکریاس وە وسیاگی لە لیو چەمەگە وەبی ئەوەگ لەناوی بوود، و وەرجە ئەوەگ ئمڕوو تەرمەگەی لەناو چەم پەیابکرێد.

ئاشکرایکرد، تا ئیسە سروشت رویداوەگە نادیارە، لایەنەیل پەیوەنیدار رەسینە ئەرا لێکۆڵینەوە و ئاشکراکردن چۆنیەتی دۆسیەگە.