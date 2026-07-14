دزین 11 دوکان لە بازاڕ "سێتاقان" ناوڕاس هەولێر.. و تاوانبارەیل وە 25 ملیۆن دینارەو واینە

شەفەق نیوز - هەولێر

وەچەودیەیل، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان کە 11 دوکان فرووشتن کەلوپەلەیل کارەبایی دۊشەو تویش کار دزیکردن هاتنە، لە بازاڕ "سێتاقان" ناسریاگ لە ناوڕاس شار هەولێر.

وەپای ئەو زانیاریەیلە کە وە دەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفتنە، سێ لەو دوکانەیلە کە کریانەسە ئامانج قاسەی ئاسنین لەناویان بۊە، کە تاوانبارەیل شکاننەسەی و چوو یان لەو پۊلەیلە کردنە کە لەناویان بۊە، تا مەزەنەی سەرەتایی ئەرا بڕ گشتی ئەو پۊلەیلە کە لە 11 دوکانەگە و سێ قاسەگە دزریانە بڕەسێدە نزیکەی 25 ملیۆن دینار عراقی.

وەچەودیەیل باس ئەوە کردن کە تاوانبارەیل لە کار خوەیان تەنیا فتراق خستنەسە بان دزین پۊل کاش، بی دەسکاری چشتەیل یا ئامرازە گرانبەهایەیل کە لەناو دوکانەیل ئامانجگریاگ بۊنە.

یەکسەر دۊای خەوەردان لە رۊداوەگە، هیزەیل پولیس و ئاسایش شۊن دزییەگە دەورە دان و دەس کردنە هەڵگردن بەڵگەیل تاوانکاری و وازکردن لێکۆڵینەوەیگ فراوان ئەرا ئاشکراکردن هۊردەکارییەیل تاوانەگە و شۊنکەفتن تاوانبارەیل کە هێمان لە دەس دادپەروەری واینە.