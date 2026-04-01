درۆنیگ "نەناسیای" پەلامار کێڵگەیگ نەفتی لە باکوور دهۆک دەێد

شەفەق نیوز - دهۆک

وەچەودیەیلی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان، کە فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان "نەناسریای" کێڵگەیگ نەفتی لە ناحیەی "چەمانکێ" سەر وە قەزای ئامێدی لە باکوور پارێزگای دهۆک کردە ئامانج.

وەچەودیەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: ستوینەیل دۊکەڵ دۊنریان کە وە خەسی لە شوون رویداوەگە وەشوون پەلامارەگە بەرزەو بوون، لە وەختیگ هێمان بڕ زەرەردەیل ماددی یا کەفتن زیانەیل گیانی رووشن نییە.

جی باسە کە ئەو کێڵگە نەفتییە کە کریاسە ئامانج کەفێدە ناوچەیل ئیمتیاز کە کۆمپانیایەیل وزەی ئەمریکی لە هەرێم کوردستان وەڕیەو بەن.