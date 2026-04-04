‏درۆنەیل کەمپەیل حزبە کوردیەیل ئیرانی لە هەولێر کردنە ئامانج

شەفەق نیوز- هەولێر

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە هەولێر، ئیوارەی شەممە، خەوەر دا لە رویدان دوو پەلامار وە درۆن کە دوو کەمپ حزبەیل کوردی ئیرانی لە ناوچەیل تۆپزاوا و کۆیە کردنە ئامانج.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "پەلاماریگ وە درۆن کەمپ حزبەیل کوردی ئیرانی لە ناوچەی تۆپزاوا لە هەولێر کردە ئامانج"، و دیاری کرد "پەلامار تریگیش کەمپ حزبەیل کوردی ئیرانی لە کۆیە کردە ئامانج".

‏هەمان سەرچەوە وتیش: "ئی دوو پەلامارە وە درۆن ئەنجام دریانە"، و دیاری کرد "تا ئیسە هیچ زانیارییگ لەبان قەزارەی زەردەیل لە وەردەس نییە".

