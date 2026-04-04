درۆنەیل کەمپەیل حزبە کوردیەیل ئیرانی لە هەولێر کردنە ئامانج
2026-04-04T19:06:05+00:00
شەفەق نیوز- هەولێر
سەرچەوەیگ ئەمنی لە هەولێر، ئیوارەی شەممە، خەوەر دا لە رویدان دوو پەلامار وە درۆن کە دوو کەمپ حزبەیل کوردی ئیرانی لە ناوچەیل تۆپزاوا و کۆیە کردنە ئامانج.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "پەلاماریگ وە درۆن کەمپ حزبەیل کوردی ئیرانی لە ناوچەی تۆپزاوا لە هەولێر کردە ئامانج"، و دیاری کرد "پەلامار تریگیش کەمپ حزبەیل کوردی ئیرانی لە کۆیە کردە ئامانج".
هەمان سەرچەوە وتیش: "ئی دوو پەلامارە وە درۆن ئەنجام دریانە"، و دیاری کرد "تا ئیسە هیچ زانیارییگ لەبان قەزارەی زەردەیل لە وەردەس نییە".