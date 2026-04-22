‏درۆنەیل "کەمپ سورداش" لە سلێمانی کەنە ئامانج

2026-04-22T12:25:40+00:00

‏شەفەفق نیوز  ـ سلێمانی

‏سەرچەوەیگ لە پارت "کۆمەڵە" ی کوردستان ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە پەلاماردان نوویگ کە کەمپ "سورداش" کریاسە ئامانج لە سنوور پارێزگای سلێمانی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "کەمپەگە دوارە رویوەڕیوی پەلاماردانەیل درۆن هاتگە" وەبی ئەەی باس لە لایەن ئەنجامدەری بکەێد.

‏وتیش"کەمپ سورداش پەنابەرەیل ئەندام و لایەنگرەیل حزب کۆمەڵەی زەحمەتکیشان کوردستانی هاناوی"، دیاریکرد "زانیارییە سەرەتاییەیل هێمان قەبارەی زەرد گیانی یا ماددییەیلی دیارینەکردیە کە وە مدوو پەلامارەگە کەفتیە".

‏ دیاریکرد لایەنەیل پەیوەنیدار وەدویاچگن ئەرا پیشهانەیل کەن لە ناو دۆخیگ چەوەڕوانی ئەرا زانین وردەکاری زیاتر لەبان پەلامارەیل و لێکەفتەیلی".

