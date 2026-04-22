درۆنەیل "کەمپ سورداش" لە سلێمانی کەنە ئامانج
شەفەفق نیوز ـ سلێمانی
سەرچەوەیگ لە پارت "کۆمەڵە" ی کوردستان ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە پەلاماردان نوویگ کە کەمپ "سورداش" کریاسە ئامانج لە سنوور پارێزگای سلێمانی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "کەمپەگە دوارە رویوەڕیوی پەلاماردانەیل درۆن هاتگە" وەبی ئەەی باس لە لایەن ئەنجامدەری بکەێد.
وتیش"کەمپ سورداش پەنابەرەیل ئەندام و لایەنگرەیل حزب کۆمەڵەی زەحمەتکیشان کوردستانی هاناوی"، دیاریکرد "زانیارییە سەرەتاییەیل هێمان قەبارەی زەرد گیانی یا ماددییەیلی دیارینەکردیە کە وە مدوو پەلامارەگە کەفتیە".
دیاریکرد لایەنەیل پەیوەنیدار وەدویاچگن ئەرا پیشهانەیل کەن لە ناو دۆخیگ چەوەڕوانی ئەرا زانین وردەکاری زیاتر لەبان پەلامارەیل و لێکەفتەیلی".