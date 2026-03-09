درۆنەیل پەلاماردان نوویگ وەبان تاوەرەیل پەیوەنی لە سلێمانی ئەنجام دەن
شەفەق نیوز ـ سلێمانی
سەرچەوەیگ لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا تاوەرەیل پەیوەنی کە کەفێدە بان کویەی زمناکۆ نزیک قەزای دەربەندیخان وە درۆن کریانەسە ئامانج.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، پەلامارەگە وەرژە نیمەڕووی ئمڕوو بوی لەری شمارەیگ درۆن تاوەرەیل پەیوەنیکردن کردنەسە ئامانج کە کەفتنەسە بان لوتکەی زمناکۆ، کەفێدە بان ناوچەی وەرانوەر بەنداو دەربەندیخان.
ئاشکرایکرد، وە ئامانجگردنەگە زەرەد مادی وە تاوەرەیل پەیوەنی رەسانیە، وەبی توومارکردن هویچ زەردیگ گیانی.
وتیش، یە دویەم جویر لەی پەلامارەس تاوەرەیل پەیوەنی ئێ ناوچە بگیرێدە ئامانج لەی ماوەی کۆتاییە.