‏درۆنەیل پەلاماردان نوویگ وەبان تاوەرەیل پەیوەنی لە سلێمانی ئەنجام دەن

‏سەرچەوەیگ لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا تاوەرەیل پەیوەنی کە کەفێدە بان کویەی زمناکۆ نزیک قەزای دەربەندیخان وە درۆن کریانەسە ئامانج.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، پەلامارەگە وەرژە نیمەڕووی ئمڕوو بوی لەری شمارەیگ درۆن تاوەرەیل پەیوەنیکردن کردنەسە ئامانج کە کەفتنەسە بان لوتکەی زمناکۆ، کەفێدە بان ناوچەی وەرانوەر بەنداو دەربەندیخان.

‏ئاشکرایکرد، وە ئامانجگردنەگە زەرەد مادی وە تاوەرەیل پەیوەنی رەسانیە، وەبی توومارکردن هویچ زەردیگ گیانی.

‏وتیش، یە دویەم جویر لەی پەلامارەس تاوەرەیل پەیوەنی ئێ ناوچە بگیرێدە ئامانج لەی ماوەی کۆتاییە.

