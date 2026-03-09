‏درۆنەیل پەلاماردان نوویگ وەبان تاوەرەیل پەیوەنی لە سلێمانی ئەنجام دەن

2026-03-09T10:34:36+00:00

شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏سەرچەوەیگ لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا  تاوەرەیل پەیوەنی کە کەفێدە بان کویەی زمناکۆ نزیک قەزای دەربەندیخان وە درۆن کریانەسە ئامانج.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، پەلامارەگە وەرژە نیمەڕووی ئمڕوو بوی  لەری شمارەیگ درۆن  تاوەرەیل پەیوەنیکردن کردنەسە ئامانج کە کەفتنەسە بان لوتکەی زمناکۆ، کەفێدە بان ناوچەی وەرانوەر بەنداو دەربەندیخان.

‏ئاشکرایکرد، وە ئامانجگردنەگە زەرەد مادی وە تاوەرەیل پەیوەنی رەسانیە، وەبی توومارکردن هویچ زەردیگ گیانی.

‏وتیش، یە دویەم جویر لەی پەلامارەس تاوەرەیل پەیوەنی ئێ ناوچە بگیرێدە ئامانج لەی ماوەی کۆتاییە.

