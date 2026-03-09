درۆن پەلامار بنکەیگ سەربازی ئەمریکی دەێد لە نزیک فڕۆکەخانەی هەولێر

2026-03-09T06:02:13+00:00

‏ ‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە هەولێر، شەوەکی دووشەممە، خەوەر دا  سیستەم وەرگری ئاسمانی هێزەیل هاوپەیمانی وەرەوڕووی چەن درۆنیگ بوینەسەو لە ئاسمان شارەگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دەنگ تەقینەوە لە نزیک فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێر ژنەفیاس" وتیش؛ " پەلامەرەگە لەری درۆن بنکەی سەربازی ئەمریکی نزیک فرۆکەخانەی هەولێر لە هەرێم کوردستان وە ئامانج گردیە".

‏وتیش؛ "سیستەم وەرگیری ئاسمانی سەر وە هاز هاوپەیمانی وەرەوڕوی درۆنەیل ئاسمان هەولێر بویە".

