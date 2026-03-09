درۆن پەلامار بنکەیگ سەربازی ئەمریکی دەێد لە نزیک فڕۆکەخانەی هەولێر
2026-03-09T06:02:13+00:00
شەفەق نیوز - هەولێر
سەرچەوەیگ ئەمنی لە هەولێر، شەوەکی دووشەممە، خەوەر دا سیستەم وەرگری ئاسمانی هێزەیل هاوپەیمانی وەرەوڕووی چەن درۆنیگ بوینەسەو لە ئاسمان شارەگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دەنگ تەقینەوە لە نزیک فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێر ژنەفیاس" وتیش؛ " پەلامەرەگە لەری درۆن بنکەی سەربازی ئەمریکی نزیک فرۆکەخانەی هەولێر لە هەرێم کوردستان وە ئامانج گردیە".
وتیش؛ "سیستەم وەرگیری ئاسمانی سەر وە هاز هاوپەیمانی وەرەوڕوی درۆنەیل ئاسمان هەولێر بویە".