‏درۆن دوو بنکەیگ ئەمنی لە قامشلی گرێدە ئامانج

‏شەفەق نیوز ـ دیمەشق/ قامشلی

‏شار قامشلی لە پارێزگای حەسەکە، شەو سێشەممە وەبان چوارشەممە، کەفتە وەر گورزەیل درۆن، وەپای خەوەریل سەرچەوەیل ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز.

‏سەرچەوەگە وت؛ یەکەم گورز ناوچەی کوەنیگ گردیەسە ئامانج وە دیاریکریاگی شوین هێزە ئۆپراسیۆنەیل، دویەم گورز وەبان هێزە ئەمنیەیل ناوخوەی ئاسایش نزیک عەفرین بوی.

‏وەرپرسیگ ئەمنی وەت، درۆنەیل ئەرا تورکیا گلەوخوەن و شوین هێزە ئۆپراسیۆنەیل وە ئامانج گردیە کە وەی کۆتایییە چووڵەوکریاس لە نزیک عەویجە لە قامشلی.

‏وەپای وەرپرسە ئەمنیەگە زەردەیل لەلایەن مادی سنوورداربویە.

‏

‏