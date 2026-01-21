درۆن دوو بنکەیگ ئەمنی لە قامشلی گرێدە ئامانج
2026-01-21T07:42:52+00:00
شەفەق نیوز ـ دیمەشق/ قامشلی
شار قامشلی لە پارێزگای حەسەکە، شەو سێشەممە وەبان چوارشەممە، کەفتە وەر گورزەیل درۆن، وەپای خەوەریل سەرچەوەیل ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز.
سەرچەوەگە وت؛ یەکەم گورز ناوچەی کوەنیگ گردیەسە ئامانج وە دیاریکریاگی شوین هێزە ئۆپراسیۆنەیل، دویەم گورز وەبان هێزە ئەمنیەیل ناوخوەی ئاسایش نزیک عەفرین بوی.
وەرپرسیگ ئەمنی وەت، درۆنەیل ئەرا تورکیا گلەوخوەن و شوین هێزە ئۆپراسیۆنەیل وە ئامانج گردیە کە وەی کۆتایییە چووڵەوکریاس لە نزیک عەویجە لە قامشلی.
وەپای وەرپرسە ئەمنیەگە زەردەیل لەلایەن مادی سنوورداربویە.