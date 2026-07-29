درۆن بارەگایگ ئۆپۆزسیۆن کورد ئیرانی لە باکوور هەولێر کەێدە ئامانج

شەفەق نیوز - هەولێر

سەرکردەیگ لە پارت دیموکرات کوردستان ئیرانی ئۆپۆزسیۆن، رووژ چوارشەممە، خەوەرداد کە یەکیگ لە سەربازگەیل پارتەگە لە بەرزییەیل دووڵ بالیسان لە باکوور پارێزگای هەولێر کەفتە وەر پەلاماریگ وە درۆن.

و سەرکردە کەریم پەروێزی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە سەربازگەگە لە وەختیگ زۊتر چووڵ کریاس و هیچ ئەندامیگ لەناوی نەۊە لە وەخت رۊیداین پەلامارەگە، وە جۊریگ کە نەۊە مدوو کەفتن هیچ زیانیگ گیانی.

و شەو دوشەممە/ سێشەممە، دوو بارەگای سەر وە دوو پارت کورد ئیرانی ئۆپۆزسیۆن کەفتنە وەر دوو پەلامار جیاجیا وە سێ فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە هەردوگ ناوچەی بەحرکە و خەلیفان لە باکوور پارێزگای هەولێر، بی توومارکردن زیانەیل گیانی.

دوشەممەی گوزەشتە، سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان مەسروور بارزانی، وت کە بەشیگ لەو پەلامارەیلە کە وەر هەرێمەگە کەفتنە لە ماوەی گوزەشتە لەناو عراقەو وەشیانە، و دیاری کرد کە بڕیگ لەو فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیلە کە هەولێر کردنە ئامانج لە پارێزگای نەینەواو کل کریانە.