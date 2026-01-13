دروسکردن 1000 پۆل دیجیتاڵی لەماوەی ساڵیگ لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏وەزیر پەروەردەی هەرێم کوردستان، ئالان حەمە سەعید، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان حکومەت پلان فراوانیگ دیرێد ئەرا ئاڵشتکردن مەکتەوەیل ئەرا سیستەم دیجیتاڵی، دووپاتکرد دەسکریاس وە دروسکردن 1000 پۆل دیجیتاڵی لەماوەی ئمساڵ، هاوکات وەرد پلاتفۆرم فێرکاری پیشکەفتی.

‏حەمە سەعید لە وتاریگ مەوقەی مەراسیم دەسکردن وە پرۆژەی (ئی هەڵسەنگاندن)ە لە هەولێر، و هاوکاری وەرد رێکخریاگ (کوردستان فاوندەیشن)، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی وت: "وەزارەتەگە وەردەوامە وە وەپیاچگن وە سیستەم تەواو پەروەردە، ئاڵشتکاری لە پێکهاتەی کارگێری مەکتەوەیل و وەڕێوەبەرایەتیەیل پەروەردەیی وە جوریگ وەرد ئەوزەڵکردن تەکنەلۆژیا بپوڕێد".

‏وەزیر وتیش؛ " هاوتەریب وەرد وەدیجیتاڵکردن کەرت پەروەردە، کارکردیمنە ئەرا ئاڵشتکردن مەکتەوەیل حکومی ئەرا سیستەم ئەلیکترۆنی، وەتایبەت لە مژار پۆلە دیجیتاڵییەیل." دیاریکرد "تا ئیرنگە 40 مەکتەو حکومەت کریانەس وە دیجیتاڵی و بڕیارە تا کۆتایی ئمساڵ بڕەسنە 1000 پۆل دیجیتاڵی."

‏حەمە سەعید باس لە گامەیل ترەک کرد جویر، دابینکردن سیستەم وزەی خوەر ئەرا مەکتەوەیل، و بەسان نزیکەی دوو ملیۆن خوەنەوار وە سیستەم هەڵسەنگاندن و وانەوتن ئەلیکترۆنی کە خوەنەوارەیل و مامۆستایەیل لەلی سوودمەن بوون، بیجگە لە وەکارهاوردن تەکنەلۆژیای زانیاری دەستکرد (AI) لە پرۆگرام و چالاکییەیل خوەنەوارەیل.

‏لەباوەت وە هاوکارییە ناودەوڵەتیەیل، وەزیری پەروەردە رێککەفتنیگ زانستی وەگەرد (زانکۆی کۆلۆرادۆ) ئەمریکی لە ری رێکخریاگ یونسکۆ ئاشکرا کرد، کە ئامانج لێ ئەوزەڵداین تاقیگە ڕاھێنانەیل مەکتەوەیلە، وتیش: "ئێ گامە بارگرانیی دارایی گەپیگ لەبان شانی بوی، باوجی رێککەفتنەگە دابینیکردن، ئەوزەڵداین تاقیگەیل وە موفتی دابینکەێد".

‏پلاتفۆرم "مەکتەو ئەلیکترۆنی" سیستەمیگ فێربوین دیجیتاڵییە و ئامانج هاوکاریکردن خوەنەوار و ماموسایەیلە ئەرا دەسرەسین وە فرەترین سەرچەوەی فێرکردن و ئاسانکاری پرۆسەی خوەنەواری لە دویرەو.

‏