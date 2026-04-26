داوەزیان نرخ سزەمەنی و پێکهاتەیل نەفتی لە سلێمانی
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
قسەکەر وەناو وێستگەیل سزەمەنی پارێزگای سلێمانی، بەهمەن شێخ عەبدولقار، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان داوەزیان لە نرخ سزەمەنی وێستگەیل سزەمانی پارێزگاگە توومارکردنە، لەدویای ئەو شپوول بەرزەوبوینە لەماوەی گوزەشتە وەخوەی دی.
بەهمەن لە بەیانیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ پێکهاتە نەفتیەیل دەسکردیە وە داوەزیان، وتیش نرخ یەک لیتر غاز وە بڕ 100 دینار داوەزیاس رەسیە 1000 دینار ئەرا هەر یەک لیتر.
وتیش، ئەو جویرەیل ترەک سزەمەنیەیل هەمیش داوەزیان وەخوەیان دینە، و نرخ لیتریگ نەفت چەرمگ وە بڕ 50 دینار داوەزیا وەهەمان شیوە گازۆیل (گاز) وە هەمان بڕ داوەزیا.
دیاریکرد، گشت جویرەیل بانزین وە سێ جویرەگەی (نۆرماڵ، موحەسەن، و سۆپەر) وە بڕ 25 دینار ئەرا هەر لیتریگ داوەزیان، رەنگدانەوەی تا رادەیگ خاس لە نرخ سزەمەنی ناو بازاڕ ناوخوەیی دروسکرد.