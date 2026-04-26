‏داوەزیان نرخ سزەمەنی و پێکهاتەیل نەفتی لە سلێمانی

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏قسەکەر وەناو وێستگەیل سزەمەنی پارێزگای سلێمانی، بەهمەن شێخ عەبدولقار، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان داوەزیان لە نرخ سزەمەنی وێستگەیل سزەمانی پارێزگاگە توومارکردنە، لەدویای ئەو شپوول بەرزەوبوینە لەماوەی گوزەشتە وەخوەی دی.

‏بەهمەن لە بەیانیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ پێکهاتە نەفتیەیل دەسکردیە وە داوەزیان، وتیش نرخ یەک لیتر غاز وە بڕ 100 دینار داوەزیاس رەسیە 1000 دینار ئەرا هەر یەک لیتر.

‏وتیش، ئەو جویرەیل ترەک سزەمەنیەیل هەمیش داوەزیان وەخوەیان دینە، و نرخ لیتریگ نەفت چەرمگ وە بڕ 50 دینار داوەزیا وەهەمان شیوە گازۆیل (گاز) وە هەمان بڕ داوەزیا.

‏دیاریکرد، گشت جویرەیل بانزین وە سێ جویرەگەی (نۆرماڵ، موحەسەن، و سۆپەر) وە بڕ 25 دینار ئەرا هەر لیتریگ داوەزیان، رەنگدانەوەی تا رادەیگ خاس لە نرخ سزەمەنی ناو بازاڕ ناوخوەیی دروسکرد.

