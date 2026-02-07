‏داوەزیان بەرهەمهاوردن وزەی کارەبا لە هەرێم کودستان وە مدوو گیچەڵ تەکنیکی

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەزارەت کارەبای هەرێم کوردستان، ئمروو شەممە، راگەان وە مدوو گیچەڵ تەکنیکی لە کڕ گواستنەوەی گاز سروشتی ـەرا وێستگەیل وزە، بڕیانیگ وەختانە کڕ کارەبا روی دەێد لە بەش جیاوازەیل پارێزگای هە،لێر، و دهۆک و سلێمانی.

‏وەزارەتەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ وت "تیمیگ لە وەزارەت امانە سروشتیەیل وە دەسمیەتی وەرد کۆمپانیای (دانە غاز) کارکەن ئەرا چارەسەر گیچەڵەگە" وتیش "لە ماوەی چەن ساعەتیگ ئایندە بارودۆخ کارەبا گلەوخوەد ئەرا بارودۆخ سروشتی خوەی".

