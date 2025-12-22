‏"داهاتەیل نانەفتی".. کوردستان بڕ 120ملیار دینار خەێدە بان حساوبانکی بەغدا

‏شەفەق نیوزـ هەولێر

‏وەزارەت دارایی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان بڕ 120 ملیار دینار لە داهاتەیل نانەفتی خستیەسە بان حساو حکومەت بەغدا.

‏دارایی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئمڕوو دووشەممە بڕوار 22 کانوون یەکەم، بڕ 120 ملیار دینار، جویر داهاتە نانەفتەسل هەرێم ئەرا مانگ تشرین یەکەم وە شیوەی کاش خسە بان حساو بانکی وەزارەت دارایی حکومەت فیدڕاڵی لق بانک ناوەندی عراق لە هەولێر".

‏وەزارەت دارایی و ئابووری هەرێم کوردستان راگەیان سەرەتای ئێ مانگە لیست مووچەی فەرمانبەرەیل ئەرا مانگ تشرین یەکەم فەرمانبەرەسل و کراکارەل کەرت گشتی هەرێم ئەرا وەزارەت دارایی فیدڕاڵی کلکریاس ئەرا کلکردن مووچە.

