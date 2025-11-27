‏دانە غاز: کێڵگەی کۆرمۆر وە مووشەک وە ئامانج گیریا و بویە مدوو هیزگردن ئاگر وەبی زەخمداری

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏کۆمپانیای "دانە غاز" ئیماراتی ، ئمڕوو پەنجشەممە، ئاشکرایکرد، کێلگەی غاز کۆرمۆر لە هەرێم کوردستان رووەروی ەلاماریگ مووشکی هات، لە هەمان وەخت بڕیگ سەرچەوەیل ئەمنی پەلامارەگە وە کردەەیگ لەری درۆنەوە گلەودان.

‏کۆمپانیاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "یەکیگ لە ئەممارەیل غاز شل (LPG) لە دامەزراوەی کۆرمۆر لە هەرێم کوردستان رویوەروی هیزگردن ئاگربوی لەدویای پەلاماریگ مووشەکی کە دویەشەو رویدا، دووپاتکرد هویچ کەلەمەداریگ مرۆیی توومارنەکریاس.

‏کۆمپانیاگە وتیش "یەکیگ لە ئەممارەیل غاز شل (LPG) لە کێڵگەی کۆرمۆر رویوەروی هیزگردن ئاگر گەپیگ هاتیە لەدویای وەخوارکەفتن مووشەک وەبانی" دیاریکرد تیمەیل فریاکەفتن توەنستنە کۆنترۆل بارودۆخەگە بکەن.

‏وتیش، "هویچ زەردیگ گیانی لە ئەنجام رویداوەگە توومارنەکریاس" ئاشکرایکرد کۆمپانیاگە دەسوەجی بەرهەمهاوردن غاز وە شیوەی وەختانە وسانیە ئەرا کپەوکردن ئاگرەگە و بڕ زەردەیلی".

‏ دانە غاز دووپاتکرد، تیمیگ تەکنیکی ئیرنگە وە هەماهەنگی وەد لایەنەیل ئەمنی و ئیداری هرێم کارکەن، دووپاتکزد لەبان "ئۆپراسیۆنەیل وەدویاچگن مەیدانیانە وەردەوامە، هەمیش لایەنە پەیوەنیدارەیل لە هەر پیشهاتیگ نوو ئاگادارکەنەو".

‏لە کۆتایی بەیاننامەگە وتیش، وەردەوامن لە هاوکاری ناوەین کۆمپانیاگە و دەسڵاتدارەیل ناوخویی ئەرا مسۆگەرکردن بیوەیی دامەزراوەیل و دەسکردن وە کار تەنیا لەدویای تەواوبوین پرۆسەیل مەزەنەیل و خاسەوکردن.

