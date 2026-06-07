چەکدارەیلیگ لە پەکەکە ئەندامیگ وەرین لەناو رزەیلیان لە خوەرئاوای نەینەوا کوشن

شەفەق نیوز - نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان ئەندامیگ وەرین لە پارت کرێکارەیل کوردستان لەئەنجام تەقەکردن لە قەزای بەعاج لە خوەرئاوای پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەکدارەیلیگ سەروە پەکەکە ری لە پیاییگ خەڵک پارێزگای سەڵاحەدین گردن کە لە ئاوایی "ئەبو تاکیە" سەروە قەزای بەعاج لە خوەرئاوای موسڵ نیشتەجی بوی، و تەقە لەلی کردن لە مەوقەی رەدبوینب وە ماتووڕسکیلیگ لە ناوچەگە.

وتیش: قوربانییەگە ئەندامیگ وەرین بویە لەناو رزەیل پارت کرێکارەیل کوردستان، کە یەیش بویە هووکار کوشیانی لە شوین رۊداوەگە لەوەر زەخمە سەختەیلی.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە لایەنە ئەمنییەیل دەس وە کردن وە ریکارەیل خوەیان و لێکۆڵینەوە واز کردن ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە، و تا ئیسە زانیارییەیل زیاتریگ نەڕەسیە لەباوەت ناسنامەی جیوەجیکەرەیل یا مدووەیل کوشتن ئەو کابرا.