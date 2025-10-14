چەکدارەیل پەکەکە درۆنیگ لە کویەی قەندیل لە هەرێم کوردستان خەنە خوارەو

شەفەق نيوز- دهۆك

سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە چەکدارەیلیگ لە پەکەکە توەنستن درونیگ لە زنجیرە کویەیل قەندیل لە هەرێم کوردستان بخەنە خوارەو، وەبی توومارکردن زەخمداری.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: درۆنەگە کەفتە ناوچەی ناوەین ئاوایەیل بەرد سال و زارەگەلیر لەو سێسویکەی کویە نزیک سنوور عراق و تورکیا.

سەرچەوەگە وتیش: زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن کە فڕۆکەگە وەلایەن ئەندامەیل پەکەکە لەو ناوچە خریاسە خوارەو کە هەر ماوەی جاریگ رویوەڕویبوین وەگەرد سوپای تورکیا وەخوەی دیە وەرجە رەسین ئەرا رێککەفتن ئاشتی.