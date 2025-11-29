‏دارایی کوردستان پویل مووچەی مانگ ئەیلوول لە بەغدا وەرگرد

2025-11-29T09:10:02+00:00

‏شەفەق نیوز – هەولێر

‏وەزارەت دارایی و ئابووری لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە،   مووچە مانگ ئەیلوول وەرین لە حکومەت فیدراڵی لە بەغدا وەرگرد.

‏وەپای بەیاننامەیگ وەزارەتەگە رەسیەس  ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، بڕ ٩٤١,٨٧٤,٠٠٠,٠٠٠ (نۆسەد و چل و یەک ملیار و هەشتسەد و حەفتا و چوار ملیۆن دینار) جویر پویل   مووچەی مانگ ئەیلوولی فەرمانبەرەیل و مووچەخورەیل هەرێم کوردستان، لە هەشمار بانکی وەزارەت دارایی و ئابووری هەرێم، لە لق هەولێر بانک ناوەندی عراق، دانریاس.

