دارایی کوردستان پویل مووچەی مانگ ئەیلوول لە بەغدا وەرگرد
2025-11-29T09:10:02+00:00
شەفەق نیوز – هەولێر
وەزارەت دارایی و ئابووری لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، مووچە مانگ ئەیلوول وەرین لە حکومەت فیدراڵی لە بەغدا وەرگرد.
وەپای بەیاننامەیگ وەزارەتەگە رەسیەس ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، بڕ ٩٤١,٨٧٤,٠٠٠,٠٠٠ (نۆسەد و چل و یەک ملیار و هەشتسەد و حەفتا و چوار ملیۆن دینار) جویر پویل مووچەی مانگ ئەیلوولی فەرمانبەرەیل و مووچەخورەیل هەرێم کوردستان، لە هەشمار بانکی وەزارەت دارایی و ئابووری هەرێم، لە لق هەولێر بانک ناوەندی عراق، دانریاس.