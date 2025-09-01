دارایی کوردستان مەرەقەزکردن مووچەی مانگ حوزەیران راگەیان

شەفەق نیوز ـ هەولێر

وەزارەت دارایی حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، مەرەقەزکردن مووچەی مانگ حوزەیران فەرمانبەرەیل کورد راگەیان، لە دویای خستنە بان حساو بانکی وەزارەت دارایی.

وەپای بەیاننامەی وەزارەتەگە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، ئمڕوو دووشەممە(1 ئەیلول/ئۆگەست 2025)، بڕە پویل (1,007,352,000,000) یەک تريليۆن و7 مليار دينار کلکریا، جویر مووچەی مانگ حوزەیران فەرمانبەر و کراکارەیل هەرێم کوردستان، لە حساو بانکی وەزارەت دارایی و ئابووری هەرێم، لق بانک ناوەندی عراق لە هەولێر.