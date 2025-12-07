دارایی کوردستان لیست مووچەی مانگ تشرین دویەم دەێدە دەس دارایی عراق

دارایی کوردستان لیست مووچەی مانگ تشرین دویەم دەێدە دەس دارایی عراق
2025-12-07T10:04:17+00:00

شەفق نيوز - هەولێر 

وەزارەت دارایی و ئابووری هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە لیستەیل مووچەی مانگ تشرین دویەم گوزەشتە هن فەرمانبەرەیل و کراکارەیل کەرت لە هەرێم ئەرا وەزارەت دارایی فیدراڵی کلکرد تا سپۆنسەری بکەێد.

 وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیم هونەری وەزارەت دارایی و ئابووری لە هەرێم کوردستان لیستەیل مووچەی مانگ تشرین دویەم گوزەشتە ئەرا فەرمانگەی ژمێریاری لە وەزارەت دارایی عراق پیشکەش کرد.

