دارایی کوردستان لیست مووچەی مانگ تشرین دویەم دەێدە دەس دارایی عراق

شەفق نيوز - هەولێر

وەزارەت دارایی و ئابووری هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە لیستەیل مووچەی مانگ تشرین دویەم گوزەشتە هن فەرمانبەرەیل و کراکارەیل کەرت لە هەرێم ئەرا وەزارەت دارایی فیدراڵی کلکرد تا سپۆنسەری بکەێد.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیم هونەری وەزارەت دارایی و ئابووری لە هەرێم کوردستان لیستەیل مووچەی مانگ تشرین دویەم گوزەشتە ئەرا فەرمانگەی ژمێریاری لە وەزارەت دارایی عراق پیشکەش کرد.