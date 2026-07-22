‏دارایی کوردستان لیست مووچەی تەموز کلکەێد ئەرا بەغداد و 981 فەرمانبەر گردبەست کە تەمەنیان هابان شەست ساڵ خەێدە ناو لیستەگە

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏وەزارەت دارایی و ئابووری لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان لیست مووچەی فەرمانبەرەیل و کاراکارەیل لە کەرت گشتی ئەرا مانگ تەموز/یۆلیۆی ئیسە کلکردنە، وەگەرد راپۆرت وەپیاچگن مووچەی مانگ حوزەیران/یۆنیۆی گوزەشتە، ئەرا فەرمانگەی ژمێریاری لە وەزارەت دارایی فیدراڵی لە بەغداد.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، وەپای راسپاردەی وەزیر دارایی لە هەرێم ئاوات شێخ جەناب نوری، ناو 981 فەرمانبەر وە گردبەست کار کە تەمەنیان لە شەست ساڵ رەد بویە لە لیست مووچە دانریاس، تا کۆتایی ئەی ساڵە لە خزمەت وەردەوام بوون.

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