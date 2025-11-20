‏‏دارایی کوردستان..لە کۆتایی ئمساڵ مووچەی توومارنەکریاگەیل لە پرۆژەی "هەژماری من" وسنێد

شەفەق نیوزــ هەولێر

‏وەزارەت دارایی و ئابووری هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان مووچەی فەرمانبەرەیل مەدەنی و سەربازیەیل کە خوەیان لە پرۆژەی "هەژماری من" توومارنەکردنە وە پشت بەسان وە بڕیار دارایی فیدڕاڵی وسێد.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: گشت فەرمانبەرەیل و ئەندامەیل ئەمنی و خێزانەیل سوودمەن کە تا ئیرنگە فۆرم پرۆژەی "هەژماری من" پڕ نەکردنە، مووچەیلیان وسێد مەوقەی خەرجکردن مووچەی مانگ ئەیلوول گوزەشتە تامەوقەی تەواوکردن رێکارەیل پڕکردن فۆرمەگە.

‏دیاریکرد، ئەو خێانەیلە رێکارەیل کاتەیل بانکی تەواوکردنە باوجی تا ئیرنگە وەرینەگردنە، هەوەجە کەێد ئەرا وەرگردنی سەردان بانک بکەن، وتیش؛ مووچەی مانگ تشرین یەکەم تەنیا لەری هەژماری من خەرجکرێد.

‏وەزارەت دارایی دووپاتیکرد، نزیکەی 90% لە فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان مەدەنی و ەربازی وەرد خاوەن موچەیل، پرۆسەی توومارکردن تەواوکردن باوجی بڕیگیان تا ئیرنگە توومارنەکریانە.

‏دیاریکرد وەپای بڕیار دارایی فیدڕاڵی هەر فەرمانبەریگ یا مووچەخوەریگ هەرێم تا کۆتایی ئمساڵ هەشماری من نەداشتوود، وەلایەن بەغدا مووچەی خەرج نیەکرێد، لەدویای ساڵ نوو مووچە وەشیوەی کاش خەرج نیەکرێد.