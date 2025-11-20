دارایی کوردستان..لە کۆتایی ئمساڵ مووچەی توومارنەکریاگەیل لە پرۆژەی "هەژماری من" وسنێد
شەفەق نیوزــ هەولێر
وەزارەت دارایی و ئابووری هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان مووچەی فەرمانبەرەیل مەدەنی و سەربازیەیل کە خوەیان لە پرۆژەی "هەژماری من" توومارنەکردنە وە پشت بەسان وە بڕیار دارایی فیدڕاڵی وسێد.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: گشت فەرمانبەرەیل و ئەندامەیل ئەمنی و خێزانەیل سوودمەن کە تا ئیرنگە فۆرم پرۆژەی "هەژماری من" پڕ نەکردنە، مووچەیلیان وسێد مەوقەی خەرجکردن مووچەی مانگ ئەیلوول گوزەشتە تامەوقەی تەواوکردن رێکارەیل پڕکردن فۆرمەگە.
دیاریکرد، ئەو خێانەیلە رێکارەیل کاتەیل بانکی تەواوکردنە باوجی تا ئیرنگە وەرینەگردنە، هەوەجە کەێد ئەرا وەرگردنی سەردان بانک بکەن، وتیش؛ مووچەی مانگ تشرین یەکەم تەنیا لەری هەژماری من خەرجکرێد.
وەزارەت دارایی دووپاتیکرد، نزیکەی 90% لە فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان مەدەنی و ەربازی وەرد خاوەن موچەیل، پرۆسەی توومارکردن تەواوکردن باوجی بڕیگیان تا ئیرنگە توومارنەکریانە.
دیاریکرد وەپای بڕیار دارایی فیدڕاڵی هەر فەرمانبەریگ یا مووچەخوەریگ هەرێم تا کۆتایی ئمساڵ هەشماری من نەداشتوود، وەلایەن بەغدا مووچەی خەرج نیەکرێد، لەدویای ساڵ نوو مووچە وەشیوەی کاش خەرج نیەکرێد.