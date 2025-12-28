دارایی کوردستان راگەینێد کە بەغدا مووچەی مانگ تشرین یەکەم سپۆنسەر کرد

شەفەق نيوز - هەولێر

وەزارەت دارایی و ئابووری لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە وەزارەت دارایی فیدراڵی موچەی فەرمانبەر و کراکارەیل کەرت گشتی لە هەرێم کوردستان ئەرا مانگ تشرین یەکەم گوزەشتە سپۆنسەر کرد.

دارایی فیدراڵی، ئمڕوو یەکشەممە، (942,845,000,000) ملیار دینار خستە بانک ناوەندی لە هەولێر، وەگورەی بەیاننامەیگ لەلایەن دارایی کوردستان.

دیاری کرد کە ئی پویلە ئەرا مووچەی فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان ئەرا مانگ تشرین یەکەم گوزەشتە کلکریاس.

رووژ دووشەممە 22 كانون یەکەم، 120 مليار دينار لە پویل دارایی نانەفتی، خستە بانک دارایی فیدراڵی.