دارایی کوردستان خشتەی بەشەوکردن مووچەی مانگ ئاب راگەینێد

شەفەق نيوز- هەولێر

وەزارەت دارایی و ئابووری لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، خشتەی بەشەوکردن مووچەی مانگ ئاب گوزەشتە راگەیان.

وەزارەتەگە، خشتەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز بڵاو کرد، لەناوی مەوقەی بەشەوکردن مووچەیل وەگورەی ناوچەیل دیاری کەێد، کە بەشەوکردنی سێ رووژ وەپی چوود.

شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، وەزارەتەگە راگەیان کە پویل مووچەیل مانگ ئای رەسیە بانک وەناو وەزارەت دارایی.

وتیش: بڕ 945 مليار و817 ملیۆن دينار کلکریا، ئەرا مووچەیل فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان هن مانگ ئاب.

رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە، رێباز حەملان سڵاکار سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان ئەرا کاروبار دارایی داوا لە حکومەت فیدراڵی بەغداد کرد گشت مووچەیل هەرێم کوردستان کلبکەێد، دویای جیوەجیکردن گشت پابەندیەیل نەفتی.