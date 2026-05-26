دارایی کوردستان: بەغداد 80 ملیار دینار بڕیە و بەش مووچەیل نیەکەێد

وەزارەت دارایی و ئابووری لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە بڕ 50 ملیار دینار خستيەسە ناو هەژمار وەزارەت دارایی فیدراڵی وەجۊر بەشیگ لە نیمەی داهاتە نانەفتییەیل ئەرا مانگ ئایار، و دووپات کرد کە بەغداد پویلیگ کەمتر لە بڕە خوازیایەگە ئەرا پڕەوکردن مووچەی فەرمانبەرەیل هەرێم کل کردگە وە زیاتر لە 80 ملیار دینار.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، دیاری کرد کە حکومەت هەرێم، لە کۆتایی هەفتەی گوزەشتە، لیست مووچەی مانگ ئایار و راپۆرت تەرازوۊ وەدویاچگن ئەرا مانگ نیسان ئەرا وەزارەت دارایی فیدراڵی کل کردگە، وتیش: شەوەکی دوشەممە، وەپای نویسریایگ فەرمی، بڕ 50 ملیار دینار خستیەسە ناو هەژمار بانکی وەزارەت دارایی فیدراڵی لەلای لق هەولێر لە بانک ناوەندی عراقی، هەرچەن هێمان مانگەگە کۆتایی نەهاتگە.

دیاری کرد کە ئی ریکارە بیپیشینەس لە هەر سیستەمیگ ژمێریاری، و بەغداد داوای نیمەی داهاتە نانەفتییەیل ئەرا مانگ ئایار لە وەرجە شەش رووژ لە کۆتاییهاتن مانگەگە کرد، باوجی حکومەت هەرێم وەڵام دا ئەرا بڕین ری لەوەراوەر هەر دەسپیچگیگ.

وەزارەتەگە وتیش: وەزارەت دارایی فیدراڵی تەنیا بڕ 890 ملیار و 502 ملیۆن دینار کل کردگە، لە بڕ گشتی زیاتر لە 970 ملیار دینار کە بڕ پویل مووچەی فەرمانبەرەیل و مووچەخوەرەیل لە هەرێمە، کە یەیش واتەی بویین کەمییگ کە لە 80 ملیار دینار رەد کەێد.

وەزارەتەگە دووپاتیش کرد کە هەرچەن پشوو دەوام فەرمی هەس، ئیمە داوا لە گشت بانکەیل و خەزینەیل و وەڕێوەبەرایەتییەیل کردیمن وە دەسکردن وە خەرجکردن مووچەیل یەکسەر دۊای وەرگردن پۊلەگە لە بانک ناوەندی عراقی و کلکردنی ئەرا بانکە ئەهلییەیل لەناو پرۆژەی هەژمار و پارێزگایەیل و ئیدارە سەروەخوەیەیل.

هەمیش وت: بەشەوکردن مووچەیل دۊای راگەیانن خشتە تایبەتەگەی دەسوەپی کەێد، و وەردەوام بوود لە ماوەی رووژەیل جەژن قوربانیش، لە سەعات دەی شەوەکییەو، چ وە کاش یا لە ری پرۆژەی هەژماری من، وە داواکردن لە فەرمانبەرەیل کە مووچەیلیان وە کاش وەرگرن تا سەردان بانکەیل بکەن لە سەعات پەنج ئیوارەو، لە وەختیگ ئەوانەگ وە پرۆژەی هەژماری من وەرگرن تۊنن مووچەیلیان بکیشن لە ری ئامێرەیل پۊیلکیشان ئۆتۆماتیکی لە سەعات سێەی دۊای نیمەڕوو.

وەزارەتەگە لە کۆتایی وتیش: بڕیار داگە کەمییەگە لە مووچەیل لە ری قەرزکردن پڕەو بکەێد، ئەرا دڵنیابوین لە خەرجکردن شایستەیل گشت فەرمانبەرەیل وەرجە هاتن جەژن و نەوونە هووکار دۊاکەفتنی.

