دارایی کوردستان بڕیار دەێد سوو 120 مليار دينار ئەرا بەغداد کلبکەێد

شەفەق نيوز - هەولێر

وەزارەت دارایی و ئابووری لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە ئەوەسا سوو دووشەممە 120 مليار دينار داهاتەیل نانەفتی ئەرا مانگ تشرین یەکەم گوزەشتە ئەرا هەشمار وەزارەت دارایی فیدراڵی کلکەێد.

لە رووژ 25 تشرين دویەم گوزەشتە، وەزارەتەگە راگەیان کە لیست مووچەی فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان هن مانگ تشرین یەکەم گوزەشتە ئەرا حکومەت فیدراڵی لە بەغداد کلکردیە.

دویاترین مووچە کە لەلایەن حکومەت فیدڕاڵی ئەرا فەرمانبەرەیل و کراکارەیل کەرت گشتی لە هەرێم کوردستان کلکریاس لە رووژ 29 تشرين دویەم 2025 بویە، کە بایی 941 مليار و874 مليۆن دينار في ئەرا وەزارەت دارایی و ئابووری لە هەرێم کوردستان لە بانک ناوەندی عراق لە هەولێر کلکرد.

وەگورەی رێکەفتن ناوەین هەولێر و بەغدا، بایەسە حکومەت هەرێم کوردستان داهاتەیل دارایی نەفتی و نانەفتی ئەرا بەغدا کلبکەێد، و حکومەت فیدراڵی پابەندە وە کلکردن شایستەیل دارایی هەرێم کوردستان، وەتایبەت مووچەیل.