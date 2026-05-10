دارایی هەرێم کوردستان زیاتر لە 50 ملیار دینار لە داهاتەیل نیسان ئەرا بەغدا کلکرد
2026-05-10T07:29:23+00:00
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەزارەت دارایی و ئابووری هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، زیاتر لە 50 ملیار دینار لە داهاتە نانەفتیەیل مانگ نیسان گوزەشتە کلکرد ئەرا بان هەژمار بانکی وەزارەت دارایی فیدڕاڵی.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، بڕ 50 ملیار و 292 ملیۆن و 213 هەزار دینار عراقی کلکریا ئەرا دارایی فیدڕاڵی لق بانک ناوەندی عراقی لە هەولێر، جویر بەشیگ لە رێکارەیل دارایی ئەرا پاکتاوکردن داهاتەیل نانەفتی ناوەین هەرێم و حکومەت فیدڕاڵی ئەرا کلکردن مووچەی فەرمانبەرەیل کوردستان.