‏دارایی هەرێم کوردستان زیاتر لە 50 ملیار دینار لە داهاتەیل نیسان ئەرا بەغدا کلکرد

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەزارەت دارایی و ئابووری هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، زیاتر لە 50 ملیار دینار لە داهاتە نانەفتیەیل مانگ نیسان گوزەشتە کلکرد ئەرا بان هەژمار بانکی وەزارەت دارایی فیدڕاڵی.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، بڕ 50 ملیار و 292 ملیۆن و 213 هەزار دینار عراقی کلکریا ئەرا دارایی فیدڕاڵی لق بانک ناوەندی عراقی لە هەولێر، جویر بەشیگ لە رێکارەیل دارایی ئەرا پاکتاوکردن داهاتەیل نانەفتی ناوەین هەرێم و حکومەت فیدڕاڵی ئەرا کلکردن مووچەی فەرمانبەرەیل کوردستان.

