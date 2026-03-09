دارایی كوردستان: سوو مووچەی شوبات مەرەقەز بوود

شەفەق نيوز- هەولێر

وەزارەت دارایی و ئابووری لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، خشتەی بەشەوکردن مووچەی فەرمانبەرەیل ئەرا مانگ شوبات گوزەشتە راگەیان.

وەزارەت دارایی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: سوو سێشەممە 10ی ئازار 2026 دەسوە بەشەوکردن مووچە کریەێد.

وتیش: بەشەوکردن تا ماوەی تەنیا سێ رووژ وەردەوام بوود، کە بڕیارە لە رووژ پەنجشەممە 12ی ئازار 2026 تەواو بوودر وە وەرگردن گشت دەزگایەیل و فەرمانگەیل حکومەتی.

دویەکە یەکشەممە، وەزارەت دارایی و ئابووری لە حکومەت هەرێم کوردستان، راگەیان کە پویل نوو رەسیە ئەرای لە بانک ئەرا مووچەی فەرمانبەرەیل مانگ شوبات گوزەشتە، دووپاتیش کرد کە ئامادەس ئەرا دەسکردن وە بەشەوکردن مووچەیل وەگەرد تەواوبوین کلکردن پویل فیدڕاڵی.