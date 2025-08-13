دادگای سلێمانی بڕیار درویژەوکردن ماوەی بەندیکردن شاسوار عەبدولواحید دەێد

شەفەق نيوز- سلێمانی

دادگای سلێمانی، ئمڕوو چوارشەممە، بڕیار درویژەوکردن ماوەی بەندیکردن شاسوار عەبدولواحید سەرۆک نەوەی نوێ دا تا بیسوچوار لە مانگ ئاب، و رووژ بیسویەک ئاب دیاری کرد ئەرا یەکەمیان دانیشتنەیل دادکاریی.

سەرچەوەیگ تایبەت ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: بڕیار درویژەوکردن لە بنەمای فەرمان دادوەری هات، و شاسوار لە بەندیخانە مینێد تا ریکارەیل دادگا تەواو بوون، وتیش: لە دانیشتن 21 ئاب دەسکریەێد وە نووڕستن ئەو توومەتەیلە کە لەباتی توومار کریانە، وەبی ئاشکراکردنیان.

وەرجەیە، قسەکەر وەڕیەوبەرایەتی پولیس سلێمانی لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: هیزیگ پولیس فەرمان دادگا لەبان شاسوار جیوەجی کرد، و تا تەواوکردن لێکۆڵینەوە خریاسە بەندیخانە.

دووپاتیش کرد کە ریکارەیل لە چوارچیوەی یاسایی و سەرپەرشتی لایەنەیل دادوەری تیەێد.

شاسوار عەبدولواحید یەکیگە لە دیارترین کەسایەتیەیل سیاسی کە مشتومڕ لەبانی هەس لە هەرێم کوردستان، و خوەی دامەزرێنەر و سەرۆک نەوەی نوێس، و وەرجەیە کەفتە وەردەوەردەی سیاسی و میدیایی وەرد هیز و لایەنەیلیگ جیاجیا لە هەرێم کوردستان.