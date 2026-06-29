‏خەوبردن بوودە مدوو رویداو هاتوچو لەبان ری دهۆک ـ سمێل

شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە مردن کەسیگ وە رویداو هاتوچو لەبان ری سەرەکی ناوەین دهۆک سمێل، وە مدوو لەیەکەوداین ماشین تایوەتیگ وەرد ماشین تاکسییگ وسیاگ لەکنار جادە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ماشینە تاکسیەگە وسیاگە تا کەرەستەیلی بخەێدە سندوق ماشینەگەی لە پشتەو هنای لە پشت ماشینەگە وسیاس ماشینیگ تایوەت وە خێرایی لەدویاوە تێد و دەێد لە تاکسیەگە و قوربانیەگە، یەیش بوودە مدوو گیرکردنی لەناوەین دوو ماشینەگە و دەسوەجی مردنی.

‏وتیش، وەپای لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی پۆلیس دیاریکرد رانندەی ماشین تایوەتەگە مەوقەی رانندەگی خەویەوبەێد و وەرەو تاکسیەگە و قوربانیەگە چگە، زەرەد فرەیگ وە هەردووگ ماشینەگە رەسیە.

‏دیاریکرد، لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریاس رێکارەیل یاسایی پێویست وەرانوەر ئەو کەسە گیرێدەوەر.

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