خەوبردن بوودە مدوو رویداو هاتوچو لەبان ری دهۆک ـ سمێل
شەفەق نیوز ـ دهۆک
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە مردن کەسیگ وە رویداو هاتوچو لەبان ری سەرەکی ناوەین دهۆک سمێل، وە مدوو لەیەکەوداین ماشین تایوەتیگ وەرد ماشین تاکسییگ وسیاگ لەکنار جادە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ماشینە تاکسیەگە وسیاگە تا کەرەستەیلی بخەێدە سندوق ماشینەگەی لە پشتەو هنای لە پشت ماشینەگە وسیاس ماشینیگ تایوەت وە خێرایی لەدویاوە تێد و دەێد لە تاکسیەگە و قوربانیەگە، یەیش بوودە مدوو گیرکردنی لەناوەین دوو ماشینەگە و دەسوەجی مردنی.
وتیش، وەپای لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی پۆلیس دیاریکرد رانندەی ماشین تایوەتەگە مەوقەی رانندەگی خەویەوبەێد و وەرەو تاکسیەگە و قوربانیەگە چگە، زەرەد فرەیگ وە هەردووگ ماشینەگە رەسیە.
دیاریکرد، لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریاس رێکارەیل یاسایی پێویست وەرانوەر ئەو کەسە گیرێدەوەر.