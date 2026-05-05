خەنجەر: سەردان نێچیروان بارزانی ئەرا بەغداد وەخاسی شکیەێدە بان دیمەن سیاسی

خەمیس خەنجەر سەرۆک هاوپەیمان سەروەری، رووژ سێشەممە، راگەیان کە رەسینەسە لەیەکفامستن وەگەرد نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان و محمد حەلبووسی سەرۆک پارت تەقەدووم ئەرا کۆتاییهاوردن وە ناکۆکییەیل و وازکردن قۆناغیگ نوو لە هاوکاری سیاسی.

خەنجەر لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: سوپاس فرەیگ پیشکەش وە هەردگ برا نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، و محمد حەلبووسی سەرۆک پارت تەقەدووم کەم، ئورا وەڵامداینیان لە دەسپیشخەرییەگەمان وە کۆتاییهاوردن وە ناکۆکییەیل و خەفانن لاپەڕەی وەرین، و وەرەوڕۊچگن ئەرا قۆناغیگ نوو لە هاوکاری، وە دیداریگ دووسانە و راشکاو، لە گامیگ کە برایەتی لەناوەینمان پته‌و کەێد، و پاڵپشتی یەکڕزی نیشتمانی کەێد، و بەشداری کەێد لە چارەسەرکردن گشت کێشە سیاسییەیلە و پەلەکردن لە دروسکردن حکومەت نوو عراقی.

وتیش: ئەوەگ لە سەردان نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم ئەرا بەغداد، رووژ دۊەکە، وەدەسهاتیگ زانیمن، وە شیوەیگ ئەرێنی لەبان تەواوی دیمەن سیاسی لە عراق رەنگ دەێدەو.

هەمیش وت: لە روانگەی وەرپرسیاریەتی نیشتمانییمانەو، دووپات لەبان ئەوە کەیمن کە قۆناغ هاتگ چەوی وە گامەیلیگ ئەرێنی کەفێد کە ئاسوویەیل فراوانتر ئەرا هاوکاری لەناوەین هیزە سیاسییە جیاجیایەیل واز کەێد، وە شیوەیگ کە خێر ئەرا گەلەگەمان لە هەرێم كوردستان، و لە گشت پارێزگایەیلەمان لەلی بکەفێدەو، و رێڕەو ئارامی و یەکڕزی نیشتمانی پته‌و بکەێد.

ئەنجومەن سیاسی نیشتمانی "سوننی"، ئیوارەی دۊەکە دوشەممە، ئافەرین لە رۆڵ هاوسەنگ نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان کرد لە نزیکەوکردن دۊنینەیل لەناوەین کوتلە سیاسییەیل.

یەیش لە ناو زنجیرەیگ لە دیدارەیل نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان تیەێد کە لە بەغدای پایتەخت وەگەرد سەرکردایەتییە سیاسییەیل ئەنجامیان دەێد.